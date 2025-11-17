Advertisement
Nissan Magnite Vs Kia Sonet: कौन सी एसयूवी पर दांव लगाना है बेस्ट, जानें दोनों की खासियतें

Kia Sonet vs Nissan Magnite comparison: इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में दोनों एसयूवी कई विकल्प प्रदान करती हैं. मैग्नाइट 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जिसमें टर्बो वेरिएंट के साथ स्मूथ CVT ऑटोमैटिक का विकल्प मिलता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 17, 2025, 05:41 PM IST
Car Comparison: निसान मैग्नाइट और किआ सॉनेट , दोनों ही भारत के कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मजबूत दावेदार हैं, लेकिन ये दो अलग-अलग तरह के ग्राहकों को आकर्षित करती हैं. मैग्नाइट को बाज़ार में "वैल्यू-फॉर-मनी" (पैसे का पूरा मूल्य) के तौर पर स्थापित किया गया है, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग ₹5.61 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो इसे सबसे सस्ती कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक बनाती है. इसके विपरीत, किआ सॉनेट ₹7.30 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होकर थोड़ी महंगी है, लेकिन यह अपने साथ प्रीमियमनेस, ज्यादा फीचर्स और बेहतरीन डिज़ाइन लेकर आती है, जो इसे ज़्यादा अपमार्केट फील देता है.

इंजन और परफॉर्मेंस 
इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में दोनों एसयूवी कई विकल्प प्रदान करती हैं. मैग्नाइट 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जिसमें टर्बो वेरिएंट के साथ स्मूथ CVT ऑटोमैटिक का विकल्प मिलता है. इसके अतिरिक्त, मैग्नाइट CNG का विकल्प भी देती है. वहीं, सॉनेट में इंजन विकल्पों की भरमार है, जिसमें 1.2-लीटर पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल, और सबसे महत्वपूर्ण, दमदार 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल है. डीजल इंजन का विकल्प सॉनेट को उन ग्राहकों के लिए एक स्पष्ट पसंद बनाता है जो बेहतर टॉर्क और लंबी दूरी की ड्राइविंग के लिए दक्षता चाहते हैं.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी
फीचर्स और टेक्नोलॉजी की बात करें तो, सॉनेट मैग्नाइट से काफी आगे निकल जाती है. सॉनेट में प्रीमियम फीचर्स जैसे वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, बोस साउंड सिस्टम, एक बड़ा 10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम और हालिया अपडेट के बाद लेवल 1 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. जबकि मैग्नाइट भी अपने सेगमेंट में 360-डिग्री कैमरा और वायरलेस चार्जिंग जैसे शानदार फीचर्स लाती है, जो कि बहुत उपयोगी हैं, लेकिन सॉनेट का केबिन अनुभव ओवरऑल ज़्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर लगता है.

सेफ़्टी फीचर्स 
सुरक्षा के पहलू पर बात करें, तो निसान मैग्नाइट ने 4-स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग हासिल करके अपनी मज़बूती साबित की है, जो इसे सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाले ग्राहकों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है. किआ सॉनेट के वर्तमान मॉडल की कोई आधिकारिक ग्लोबल NCAP रेटिंग नहीं है, हालांकि इसमें छह एयरबैग और ADAS जैसी उन्नत सुरक्षा तकनीकें मौजूद हैं. व्यावहारिकता की बात करें तो, किआ सॉनेट लगभग 385 लीटर का बूट स्पेस प्रदान करती है, जो मैग्नाइट के 336 लीटर बूट स्पेस से काफी अधिक है, जिससे यह लंबी यात्राओं या ज़्यादा सामान के लिए बेहतर है.

क्या है नतीजा 
निष्कर्ष यह है कि निसान मैग्नाइट उन ग्राहकों के लिए सबसे अच्छा दांव है जो सीमित बजट में एक सुरक्षित (4-स्टार रेटिंग) और फीचर-लोडेड एसयूवी का अनुभव चाहते हैं, साथ ही CNG विकल्प भी तलाश रहे हैं. वहीं, किआ सॉनेट उन ग्राहकों के लिए श्रेष्ठ है जो अधिक प्रीमियम अनुभव, टॉप-एंड फीचर्स (ADAS सहित), डीजल इंजन की मांग रखते हैं, और इसके लिए थोड़ा अधिक खर्च करने को तैयार हैं. आपकी प्राथमिकताएँ और बजट ही तय करेंगे कि इन दोनों धाकड़ एसयूवी में से कौन सी आपके लिए बेस्ट है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

car comparison

