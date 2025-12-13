Advertisement
trendingNow13039926
Hindi NewsऑटोमोबाइलNissan Magnite या Renault Kiger, जानें कौन सी दमदार बजट एसयूवी आपके लिए है बेस्ट

Nissan Magnite या Renault Kiger, जानें कौन सी दमदार बजट एसयूवी आपके लिए है बेस्ट

Nissan Magnite vs  Renault Kiger: डिज़ाइन के मामले में दोनों एसयूवी की अपनी अलग पहचान है. निसान मैग्नाइट एक बोल्ड और मस्कुलर लुक के साथ आती है, जिसमें एक बड़ी क्रोम ग्रिल और स्लीक बाय-प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 07:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Nissan Magnite या Renault Kiger, जानें कौन सी दमदार बजट एसयूवी आपके लिए है बेस्ट

Nissan Magnite vs  Renault Kiger: निसान मैग्नाइट और रेनॉल्ट काइगर दोनों ही भारतीय बाज़ार के सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे किफायती और लोकप्रिय विकल्प हैं. ये दोनों कारें एक ही CMF-A+ प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं, जिसका मतलब है कि मैकेनिकल तौर पर वे कई समानताओं को साझा करती हैं. हालाँकि, डिज़ाइन, कुछ फीचर्स और बूट स्पेस के मामले में इनमें महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलते हैं, जो ग्राहकों को अपनी पसंद चुनने में मदद करते हैं.

1. डिज़ाइन 
डिज़ाइन के मामले में दोनों एसयूवी की अपनी अलग पहचान है. निसान मैग्नाइट एक बोल्ड और मस्कुलर लुक के साथ आती है, जिसमें एक बड़ी क्रोम ग्रिल और स्लीक बाय-प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं. इसका लुक थोड़ा अधिक पारंपरिक और चौकोर एसयूवी जैसा है. दूसरी ओर, रेनॉल्ट काइगर का डिज़ाइन अधिक स्पोर्टी, युवा और कूप-एसयूवी जैसा है. काइगर में स्प्लिट हेडलैंप डिज़ाइन, रूफ-माउंटेड स्पॉइलर और एक अधिक तराशा हुआ (Sculpted) टेलगेट मिलता है. आयाम की बात करें तो दोनों का व्हीलबेस (2500 mm) और ग्राउंड क्लीयरेंस (205 mm) समान है, लेकिन काइगर ऊंचाई और बूट स्पेस में मैग्नाइट से बेहतर है.

2. इंजन ऑप्शन 
दोनों कॉम्पैक्ट एसयूवी समान इंजन विकल्प साझा करती हैं. दोनों ही कारों में दो इंजन विकल्प दिए गए हैं: पहला, 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (लगभग 72 bhp और 96 Nm टॉर्क) और दूसरा, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (लगभग 100 bhp और 160 Nm टॉर्क). ट्रांसमिशन के लिए, नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ मैनुअल या एएमटी (AMT) का विकल्प मिलता है, जबकि टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल या सीवीटी (CVT) ऑटोमैटिक का विकल्प दिया जाता है. प्रदर्शन के मामले में दोनों कारें लगभग समान हैं, लेकिन सीएनजी विकल्प अब दोनों कारों में उपलब्ध है, जिससे ईंधन दक्षता के विकल्प बढ़ गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

3. इंटीरियर और फीचर्स 
केबिन के अंदर, दोनों ही कारें अपनी कीमत के हिसाब से अच्छी-खासी सुविधाएँ प्रदान करती हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर हैं. निसान मैग्नाइट में 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जबकि रेनॉल्ट काइगर में 8-इंच का टचस्क्रीन दिया गया है. हालाँकि, काइगर में कुछ अधिक प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि टॉप-एंड वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और 405 लीटर का बड़ा बूट स्पेस (मैग्नाइट के 336 लीटर की तुलना में काफी अधिक). मैग्नाइट 360-डिग्री कैमरा जैसी सुविधा प्रदान करती है, जबकि काइगर में डुअल-टोन (सफेद और काले) सीटिंग थीम और अधिक प्रीमियम प्लास्टिक का उपयोग किया गया है, जिससे इसका इंटीरियर थोड़ा अधिक आकर्षक लगता है.

4. कीमत और माइलेज 
कीमतों के मामले में, दोनों ही कारें सब-4 मीटर सेगमेंट में सबसे अधिक किफायत पेशकशों में से हैं. निसान मैग्नाइट का बेस वेरिएंट (लगभग ₹5.62 लाख एक्स-शोरूम) आमतौर पर रेनॉल्ट काइगर के बेस वेरिएंट (लगभग ₹5.76 लाख एक्स-शोरूम) से थोड़ा सस्ता शुरू होता है. हालाँकि, टॉप-एंड वेरिएंट में भी दोनों की कीमतें बहुत प्रतिस्पर्धी हैं. माइलेज एक और प्रमुख समानता है; दोनों कारें उत्कृष्ट ईंधन दक्षता प्रदान करती हैं, टर्बो-पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट में माइलेज लगभग समान ही रहता है. इसलिए, कीमत और माइलेज दोनों ही कारों के मजबूत बिंदु हैं, जिससे वे पैसे के लिए शानदार मूल्य (Value for Money) प्रदान करती हैं.

5. हमारा फैसला 
संक्षेप में कहें तो, रेनॉल्ट काइगर और निसान मैग्नाइट दोनों ही एक ही आर्किटेक्चर को साझा करती हैं, लेकिन अलग-अलग ग्राहकों को लक्षित करती हैं. यदि आपको बड़ा बूट स्पेस (405 लीटर) और थोड़े अधिक प्रीमियम, कूप-जैसा डिज़ाइन पसंद है, तो रेनॉल्ट काइगर बेहतर विकल्प हो सकती है. वहीं, अगर आप 360-डिग्री कैमरा, थोड़ी बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन (9-इंच), और एक अधिक मस्कुलर, पारंपरिक एसयूवी डिज़ाइन चाहते हैं, तो निसान मैग्नाइट एक बेहतरीन विकल्प है. दोनों ही 4-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग (पुराने वर्जन के लिए) के साथ आती हैं, जो उन्हें सुरक्षित विकल्प बनाती हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Nissan Magnite Renault Kiger

Trending news

Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
india us ties
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
Lionel Messi
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
Jammu and Kashmir news
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
Kerala
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
India air force
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा
kolkata News
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा
'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 बुरा हाल
Goa Night Club Fire
'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 बुरा हाल
मेसी का कार्यक्रम करवाने वाला आयोजक हिरासत में, फैंस को मिलेगा रिफंड; सरकार का ऐलान
kolkata News
मेसी का कार्यक्रम करवाने वाला आयोजक हिरासत में, फैंस को मिलेगा रिफंड; सरकार का ऐलान
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
Maulana Madani
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए
shivraj patil news
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए