इस SUV के इंजन में आई बड़ी खराबी, किसी भी वक्त लग सकती है आग!

Nissan Rogue recall: सबसे बड़ी समस्या 2023-2025 मॉडल की उन गाड़ियों में है जिनमें 1.5-लीटर VC टर्बो इंजन लगा है. जांच में पाया गया है कि इन इंजनों में बेयरिंग फेलियर की संभावना है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 25, 2026, 08:28 AM IST
Nissan Rogue recall: अमरीकी सुरक्षा एजेंसी NHTSA ने निसान की पॉपुलर एसयूवी Rogue को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की है. रिपोर्ट के अनुसार, निसान मोटर्स अपनी 6.4 लाख से ज्यादा गाड़ियों को वापस मंगा रही है. इस रिकॉल का कारण इंजन और थ्रॉटल सिस्टम में पाई गई दो बड़ी तकनीकी दिक्कतें हैं, जिनसे न केवल गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है, बल्कि सेफ्टी रिस्क भी पैदा हो गया है.

इंजन बेयरिंग और आग लगने का खतरा
सबसे बड़ी समस्या 2023-2025 मॉडल की उन गाड़ियों में है जिनमें 1.5-लीटर VC टर्बो इंजन लगा है. जांच में पाया गया है कि इन इंजनों में बेयरिंग फेलियर की संभावना है. इसके कारण इंजन का हॉट ऑयल लीक हो सकता है, जिससे इंजन बे में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. साथ ही, चलती गाड़ी में अचानक पावर खत्म होने से एक्सीडेंट की आशंका भी बनी रहती है.

थ्रॉटल बॉडी गियर में तकनीकी खराबी
रिकॉल का दूसरा हिस्सा 2024-2025 मॉडल की रॉग एसयूवी से जुड़ा है. इसमें थ्रॉटल बॉडी गियर के टूटने की समस्या सामने आई है. यदि यह गियर फ्रैक्चर होता है, तो वाहन अचानक अपनी स्पीड खो सकता है या रीस्टार्ट करते समय गियर एंगेज नहीं होगा. एक्सीलरेशन के समय पावर का अचानक चले जाना ड्राइवर के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, विशेषकर हाईवे जैसी जगहों पर.

डोर स्ट्राइकर की जांच
इससे पहले जनवरी 2026 में कंपनी ने सेंट्रा, अल्टिमा और फ्रंटियर जैसे मॉडलों को भी वापस मंगाया था. उन वाहनों में डोर स्ट्राइकर (दरवाजे को लॉक रखने वाला हुक) की वेल्डिंग कमजोर थी. दुर्घटना की स्थिति में ये स्ट्राइकर टूट सकते हैं, जिससे दरवाजा खुल सकता है और यात्री को गंभीर चोट लग सकती है.

ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना 
निसान उन सभी प्रभावित ग्राहकों को मार्च 2026 से आधिकारिक मेल भेजना शुरू करेगी. जिन ग्राहकों के पास ये मॉडल हैं, वे निसान की वेबसाइट या NHTSA के पोर्टल पर अपना VIN (Vehicle Identification Number) डालकर स्थिति की जांच कर सकते हैं. कंपनी के डीलर्स इंजन सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्राम करेंगे और जरूरी जांच के बाद प्रभावित हिस्सों को मुफ्त में ठीक करेंगे.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Nissan Rogue recall

