18 दिसंबर को आ रही है Nissan की 7-सीटर MPV, ये खासियतें हो सकती हैं शामिल

Nissan Upcoming MPV: इंजन की बात करें तो, नई निसान MPV में वही भरोसेमंद 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होने की संभावना है, जो 72 एचपी की पावर और 96 एनएम का टॉर्क देता है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 07:09 PM IST
Nissan Upcoming MPV: भारतीय बाज़ार में अपनी पकड़ मज़बूत करने के लिए निसान इंडिया बड़े प्लान पर काम कर रही है. टेक्टॉन एसयूवी की झलक दिखाने के बाद, अब कंपनी ने एक और बड़ा ऐलान किया है: 18 दिसंबर को कंपनी एक नई कॉम्पैक्ट MPV (मल्टी-पर्पस व्हीकल) से पर्दा उठाने जा रही है. ये मॉडल रेनो के साथ पार्टनरशिप में तैयार किया गया है. नई MPV बिल्कुल नए और अट्रैक्टिव अवतार में आने वाली है.

क्या रेनो ट्राइबर की परछाई है यह नई MPV?
आधिकारिक लॉन्च से पहले, इस MPV को सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. स्पाई इमेज से पता चलता है इसका डिजाइन रेनो ट्राइबर से मिलता-जुलता है. ट्राइबर लंबे समय से बिक रही है. हालांकि, निसान ने इसे एक बिल्कुल नया रूप देने के लिए कई डिज़ाइन एलीमेंट्स को बदल दिया है. टेस्टिंग मॉडल में नया फ्रंट फेसिया, बड़ी ग्रिल, नए डिज़ाइन वाले हेडलैंप्स और फिर से डिज़ाइन किया गया फ्रंट बम्पर देखा गया है. इसके अलावा, नए अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, और एक नया रियर बम्पर और टेल लैंप डिज़ाइन इसे ट्राइबर से अलग पहचान देते हैं.

इंजन और इंटीरियर में बदलाव 
हालांकि इंटीरियर के विवरण पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि MPV में डैशबोर्ड के लिए नई सामग्री के साथ पूरी तरह से नए इंटीरियर्स दिए जा सकते हैं. हालांकि, ट्राइबर के साथ कुछ समानताएँ भी दिख सकती हैं. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह MPV तीन-रो वाली सीटिंग व्यवस्था के साथ आएगी, जिससे ग्राहकों को 5, 6 या 7 सीटों के कॉन्फ़िगरेशन का विकल्प मिलेगा.

इंजन की बात करें तो, नई निसान MPV में वही भरोसेमंद 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होने की संभावना है, जो 72 एचपी की पावर और 96 एनएम का टॉर्क देता है. यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल या एएमटी (AMT) गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा, जैसा कि ट्राइबर में है. निसान बेहतर ड्राइवबिलिटी के लिए इंजन और गियरबॉक्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकता है, लेकिन मूल मैकेनिकल सेटअप वही रहेगा.

फीचर्स और कीमत 
फीचर्स के मामले में इस MPV से ग्राहकों को काफी उम्मीद है. इसमें 7-इंच का टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग पैड, कूल्ड सेंट्रल स्टोरेज और स्लाइड तथा रिक्लाइन होने वाली सेकेंड-रो की सीटें जैसे हाइटेक फीचर्स मिलने की संभावना है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Nissan Seven Seater MPV

