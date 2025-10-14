आ रही है Nissan की 'सीक्रेट वेपन'! क्या कट जाएगा Seltos और Nexon का पत्ता

Nissan Tekton: Nissan ने हाल ही में भारतीय बाज़ार के लिए अपनी आने वाली मिड-साइज़ SUV का ग्लोबल प्रीमियर किया है, जिसका नाम 'Tekton' रखा गया है. यह एसयूवी भारत में Hyundai Creta, Kia Seltos, Skoda Kushaq, Honda Elevate और MG Astor जैसी दमदार गाड़ियों को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है. Nissan इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ वास्तव ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि कंपनी अगले 12 महीनों में भारत में तीन नए मॉडल लॉन्च करेगी, जिनमें एक 5-सीटर मिड-साइज एसयूवी, एक 7-सीटर कॉम्पैक्ट MPV और एक 7-सीटर फुल-साइज एसयूवी शामिल है. Tekton, जो कि 5-सीटर सेगमेंट में है, इन योजनाओं का पहला बड़ा कदम है.

Tekton कब तक सड़कों पर दौड़ेगी?

Nissan Tekton को 2026 के मिड तक भारतीय बाज़ार में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. यह कार Renault-Nissan (रेनॉल्ट-निसान) गठबंधन के चेन्नई स्थित कारखाने में न केवल स्थानीय तौर पर निर्मित की जाएगी, बल्कि इसे कई अन्य देशों में भी निर्यात किया जाएगा. भारत में, यह Magnite (मैग्नाइट) कॉम्पैक्ट एसयूवी के बाद Nissan के पोर्टफोलियो में दूसरी एसयूवी होगी. अनुमान है कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹9 लाख से ₹14 लाख के बीच हो सकती है, जो इसे सीधे अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले में खड़ा करती है.

डिज़ाइन में क्या है खास

हालांकि Tekton नई जनरेशन की Renault Duster (रेनॉल्ट डस्टर) पर आधारित है, इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन Nissan की दमदार Patrol (पेट्रोल) एसयूवी से प्रेरित है. इसके फ्रंट फेसिया (आगे के हिस्से) पर पतली ग्रिल दी गई है, जिसमें दो क्रोम स्ट्रिप्स हैं और बीच में Nissan का लोगो लगा है. इसके अन्य खास डिज़ाइन एलिमेंट्स में क्लैमशेल बोनट, डुअल-टोन फ्रंट बम्पर, व्हील आर्च के पास बॉडी क्लैडिंग, मल्टी-स्पोक 18-इंच अलॉय व्हील्स और रूफ रेल्स शामिल हैं. सबसे रोचक बात यह है कि इसके पीछे के दरवाजों का ग्रैब हैंडल (दरवाजा खोलने का हैंडल) खिड़की पर लगाया गया है, जो Maruti Swift (मारुति स्विफ्ट) के डिज़ाइन की याद दिलाता है. पीछे की तरफ, इसमें कनेक्टेड LED टेल-लैंप क्लस्टर, डुअल-टोन बम्पर और रूफ-माउंटेड स्पॉइलर स्टैण्डर्ड फिटमेंट के रूप में मिलते हैं, जो इसे एक स्पोर्टी लुक देते हैं.

इंटीरियर में कौन से 'प्रीमियम' फीचर्स मिलेंगे?

Nissan ने अभी Tekton के इंटीरियर केबिन को पूरी तरह से रिवील नहीं किया है, लेकिन जारी किए गए टीज़र (Teaser) में डैशबोर्ड के एक हिस्से को दिखाया गया है. इस टीज़र से पता चलता है कि इसमें सॉफ्ट-टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही ट्रिपल-लेयर्ड डैश यूनिट पर एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है. एक आकर्षक कॉपर रंग की पट्टी (Copper-coloured strip) AC वेंट्स से लेकर इंफोटेनमेंट सिस्टम तक फैली हुई दिखती है, जो केबिन को एक प्रीमियम फील देती है. रिपोर्टों के अनुसार, Tekton में Renault Duster की तुलना में अधिक फीचर्स दिए जाएंगे. इसमें क्रूज़ कंट्रोल, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और Apple CarPlay (एप्पल कारप्ले) तथा Android Auto (एंड्रॉयड ऑटो) कनेक्टिविटी के साथ एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल होंगे.

इंजन और पावर

CMF-B प्लेटफॉर्म पर बनी Nissan Tekton में ग्राहकों को केवल पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलेगा. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके टॉप वेरिएंट्स में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (Strong Hybrid) पावरट्रेन का विकल्प भी उपलब्ध होगा, जो इसे ईंधन दक्षता (Fuel Efficiency) के मामले में एक बड़ा फायदा देगा. इसके अलावा, उच्च वेरिएंट्स में AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) सिस्टम भी मिलने की खबरें हैं. ट्रांसमिशन विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक यूनिट्स शामिल होंगी.