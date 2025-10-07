Nissan Tekton SUV से उठा पर्दा, धमाकेदार डिजाइन देख भूल जाएंगे क्रेटा और सेल्टॉस

Nissan New SUV Unveils: भारतीय SUV सेगमेंट, में आज एक बड़ा धमाका हुआ है. जापानी कार कंपनी निसान (Nissan) ने अपनी बहुप्रतीक्षित C-सेगमेंट एसयूवी Nissan Tekton को भारत में पेश कर दिया है. यह पेशकश निसान के लिए एक रणनीतिक बदलाव (Strategic Shift) का संकेत है, क्योंकि कंपनी भारत के तेज़ी से बढ़ते मिड-साइज़ SUV बाज़ार में अपनी पकड़ फिर से मज़बूत करना चाहती है. यह एसयूवी डीलरों को पहले ही शोकेस की जा चुकी है और 2026 की दूसरी तिमाही में बाज़ार में लॉन्च होने वाली है.

डिज़ाइन और लुक: ग्लोबल स्टाइल

नई निसान SUV, डिज़ाइन के मामले में कंपनी की नवीनतम ग्लोबल डिज़ाइन लैंग्वेज को दर्शाती है. टीज़र और डिज़ाइन स्केच से पता चलता है कि यह SUV एक शार्प फ्रंट फेसिया, चौड़ा स्टांस (Wide Stance) और मज़बूत बॉडी प्रोपोर्शन के साथ आएगी.

एक्सटीरियर हाइलाइट्स: इसमें LED हेडलाइट्स, एक बोल्ड V-मोशन ग्रिल (निसान की पहचान), और ड्यूल-टोन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन मिलने की उम्मीद है.

इंटीरियर और टेक्नोलॉजी: कैबिन के अंदर एक आधुनिक डैशबोर्ड लेआउट होगा, जिसमें एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और प्रीमियम अपहोल्स्ट्री (सीट कवर) होने की संभावना है.

इंजन और परफॉर्मेंस

पावरट्रेन (Engine) की बात करें तो, इस SUV में 1.0-लीटर या 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प दिए जा सकते हैं. ग्राहकों को मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के ट्रांसमिशन का विकल्प मिलेगा. इसके अलावा, माइल्ड-हाइब्रिड (Mild-Hybrid) या हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन भी आ सकता है, जो कार की माइलेज को बढ़ाएगा और इसे भविष्य के उत्सर्जन मानकों (Emission Norms) के लिए तैयार करेगा.

सेफ्टी फीचर्स और मुकाबला

आज के बाज़ार में सेफ्टी सबसे ज़रूरी है. नई निसान SUV में ग्राहकों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

सेफ़्टी किट: इसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे आवश्यक फीचर्स होंगे. साथ ही, इस सेगमेंट में बढ़ते चलन को देखते हुए एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) भी मिलने की संभावना है.

किससे होगी टक्कर?: निसान इस SUV को Hyundai Creta, Kia Seltos, Tata Nexon, और Maruti Grand Vitara जैसी सेगमेंट लीडर्स को सीधी टक्कर देने के लिए आक्रामक कीमत (Competitive Price) पर लॉन्च कर सकती है. उम्मीद है कि इसकी कीमत इन प्रतिद्वंदियों से मेल खाएगी या उनसे कम रखी जाएगी.

निसान के इस लॉन्च को भारतीय बाज़ार में एक गेम-चेंजर के रूप में देखा जा रहा है. अब सबकी निगाहें वेरिएंट-वाइज कीमतों और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स पर टिकी हैं, जिनकी घोषणा आज लॉन्च के दौरान की जाएगी.