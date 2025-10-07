Advertisement
trendingNow12951236
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Nissan Tekton SUV से उठा पर्दा, धमाकेदार डिजाइन देख भूल जाएंगे क्रेटा और सेल्टॉस

Nissan Nissan Tekton SUV Revealed: निसान ने भारत में अपनी बिल्कुल नई सी-सेगमेंट एसयूवी पेश कर दी है, जिससे साबित होता है कि कंपनी हाई-वॉल्यूम वाले एसयूवी बाजार में वापसी करने जा रही है. यह मॉडल अपनी दमदार स्टाइलिंग, हाइटेक फीचर्स और कई पावरट्रेन ऑप्शन के साथ हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टॉस और टाटा नेक्सन को टक्कर देगा.

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 12:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Nissan Tekton SUV से उठा पर्दा, धमाकेदार डिजाइन देख भूल जाएंगे क्रेटा और सेल्टॉस

Nissan New SUV Unveils: भारतीय SUV सेगमेंट, में आज एक बड़ा धमाका हुआ है. जापानी कार कंपनी निसान (Nissan) ने अपनी बहुप्रतीक्षित C-सेगमेंट एसयूवी Nissan Tekton को भारत में पेश कर दिया है. यह पेशकश निसान के लिए एक रणनीतिक बदलाव (Strategic Shift) का संकेत है, क्योंकि कंपनी भारत के तेज़ी से बढ़ते मिड-साइज़ SUV बाज़ार में अपनी पकड़ फिर से मज़बूत करना चाहती है. यह एसयूवी डीलरों को पहले ही शोकेस की जा चुकी है और 2026 की दूसरी तिमाही में बाज़ार में लॉन्च होने वाली है. 

डिज़ाइन और लुक: ग्लोबल स्टाइल
नई निसान SUV, डिज़ाइन के मामले में कंपनी की नवीनतम ग्लोबल डिज़ाइन लैंग्वेज को दर्शाती है. टीज़र और डिज़ाइन स्केच से पता चलता है कि यह SUV एक शार्प फ्रंट फेसिया, चौड़ा स्टांस (Wide Stance) और मज़बूत बॉडी प्रोपोर्शन के साथ आएगी.

एक्सटीरियर हाइलाइट्स: इसमें LED हेडलाइट्स, एक बोल्ड V-मोशन ग्रिल (निसान की पहचान), और ड्यूल-टोन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन मिलने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

इंटीरियर और टेक्नोलॉजी: कैबिन के अंदर एक आधुनिक डैशबोर्ड लेआउट होगा, जिसमें एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और प्रीमियम अपहोल्स्ट्री (सीट कवर) होने की संभावना है.

इंजन और परफॉर्मेंस
पावरट्रेन (Engine) की बात करें तो, इस SUV में 1.0-लीटर या 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प दिए जा सकते हैं. ग्राहकों को मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के ट्रांसमिशन का विकल्प मिलेगा. इसके अलावा, माइल्ड-हाइब्रिड (Mild-Hybrid) या हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन भी आ सकता है, जो कार की माइलेज को बढ़ाएगा और इसे भविष्य के उत्सर्जन मानकों (Emission Norms) के लिए तैयार करेगा.

सेफ्टी फीचर्स और मुकाबला
आज के बाज़ार में सेफ्टी सबसे ज़रूरी है. नई निसान SUV में ग्राहकों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

सेफ़्टी किट: इसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे आवश्यक फीचर्स होंगे. साथ ही, इस सेगमेंट में बढ़ते चलन को देखते हुए एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) भी मिलने की संभावना है.

किससे होगी टक्कर?: निसान इस SUV को Hyundai Creta, Kia Seltos, Tata Nexon, और Maruti Grand Vitara जैसी सेगमेंट लीडर्स को सीधी टक्कर देने के लिए आक्रामक कीमत (Competitive Price) पर लॉन्च कर सकती है. उम्मीद है कि इसकी कीमत इन प्रतिद्वंदियों से मेल खाएगी या उनसे कम रखी जाएगी.

निसान के इस लॉन्च को भारतीय बाज़ार में एक गेम-चेंजर के रूप में देखा जा रहा है. अब सबकी निगाहें वेरिएंट-वाइज कीमतों और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स पर टिकी हैं, जिनकी घोषणा आज लॉन्च के दौरान की जाएगी.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Nissan C-SUV

Trending news

'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
cji gavai
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
Kerala
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
Arvind Kejriwal
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
I Love Mahadev
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
Lottery
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
West Bengal
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
weather update
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
ins androth
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
DNA
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
Kerala
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम