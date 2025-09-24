Maruti Suzuki Victoris को कांटे की टक्कर देने आ रही Nissan की नई SUV, जानें क्या कुछ होगा खास
Maruti Suzuki Victoris को कांटे की टक्कर देने आ रही Nissan की नई SUV, जानें क्या कुछ होगा खास

Nissan SUV Launch Soon: निसान की नई कॉम्पैक्ट SUV को एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। यहां कुछ ज़रूरी जानकारियां दी गई हैं जिन्हें आपको ज़रूर देखना चाहिए.

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 09:00 AM IST
Nissan SUV Launch Soon: भारत के एसयूवी मार्केट में Nissan अब अपनी नई कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च करने की तैयारी में है. कंपनी पहले ही बता चुकी है कि वह दो नई SUV लाएगी – एक 7-सीटर SUV और एक कॉम्पैक्ट SUV. हाल ही में नई कॉम्पैक्ट SUV को टेस्टिंग के दौरान कैमरे में कैद किया गया है. लॉन्च के बाद यह कार Hyundai Creta और नई लॉन्च हुई Maruti Suzuki Victoris से सीधे मुकाबला करेगी.

डिजाइन में क्या खास होगा?

स्पॉट हुई SUV को ब्लैक कैमोफ्लाज से ढका गया था, लेकिन इसके डिजाइन की झलक साफ दिखी. इसमें Patrol-इंस्पायर्ड फ्रंट ग्रिल, LED रिफ्लेक्टर्स और L-शेप DRLs नजर आए. साथ ही, क्लैमशेल बोनट, मस्क्युलर बॉडी क्लैडिंग और रूफ रेल्स इसे और आक्रामक लुक देते हैं. साइड से यह SUV काफी हद तक नई Renault Duster जैसी लगती है. बड़ी खिड़कियां और बड़े व्हील्स इसे प्रीमियम लुक देते हैं.

फीचर्स में क्या मिलेगा?

हालांकि, इंटीरियर अभी सामने नहीं आया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसमें होंगे –

बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto

लेवल 2 ADAS

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स

स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स

ये सब इसे सेगमेंट में और दमदार बनाएंगे.

इंजन ऑप्शन 

हालांकि पावरट्रेन डिटेल्स फाइनल नहीं हुई हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें दो इंजन मिल सकते हैं –

1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल विद 48V माइल्ड हाइब्रिड

1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल (152 bhp और 250 Nm टॉर्क)

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Nissan SUV

