Creta-Seltos का पत्ता काटने आ रही Nissan की नई एसयूवी, इस दिन होगी एंट्री

Nissan Upcoming SUV: Nissan अपनी बिल्कुल नई C-सेगमेंट SUV को ग्लोबल स्तर पर लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसका डिजाइन विजन 7 अक्टूबर, 2025 को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा. Nissan के ग्लोबल डिज़ाइन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, Alfonso Albaisa, और सीनियर डिज़ाइन डायरेक्टर, Ken Lee, इस नई मिडसाइज SUV के डिजाइन को अनवील करेंगे. हालांकि, मॉडल का आधिकारिक नाम और अन्य विवरण अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन अफवाहें बताती हैं कि इसका प्रोडक्शन मॉडल 'Nissan Kait' नाम से आ सकता है. भारतीय बाजार में, यह नई Nissan मिडसाइज SUV 2026 की शुरुआत में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी. यह सीधे तौर पर Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Victoris और इस सेगमेंट की अन्य गाड़ियों को टक्कर देगी.

अब तक क्या जानकारी है?

Nissan की यह अपकमिंग C-SUV संभवतः तीसरी पीढ़ी के Renault Duster पर आधारित होगी, जिसके 2026 की शुरुआत में आने की उम्मीद है. ये दोनों मॉडल प्लेटफॉर्म, पावरट्रेन, फीचर्स और कंपोनेंट्स आपस में शेयर करेंगे. हालांकि, Nissan मिडसाइज SUV पूरी तरह से नई डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ आएगी. आधिकारिक टीज़र से इस बात की पुष्टि होती है कि कॉम्पैक्ट SUV में Nissan की सिग्नेचर ग्रिल होगी, जिसके आर-पार दो पतली क्रोम स्ट्रिप्स होंगी. इसमें कनेक्टेड L-आकार के LED DRLs भी दिए जाएंगे, जो इसे एक मॉडर्न लुक देंगे.

Duster से ज्यादा फीचर क्यों मिल सकते हैं?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई Nissan मिडसाइज SUV में इसके 'डोनर सिबलिंग' Duster की तुलना में अधिक फीचर्स हो सकते हैं. फीचर किट में एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स और एक 360-डिग्री कैमरा जैसे कई एडवांस फीचर्स शामिल होने की संभावना है.

क्या इंजन भी Duster वाला ही होगा?

इंजन सेटअप भी नई Renault Duster से लिया जा सकता है, जिसमें कई पेट्रोल इंजन विकल्प आने की उम्मीद है. वैश्विक स्तर पर, नई Duster 160bhp वाला 1.3L पेट्रोल और 130bhp वाला 1.2L माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है. ग्राहकों को मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा. 4X4 ड्राइवट्रेन सिस्टम को शायद केवल हाई-एंड वेरिएंट्स के लिए ही रखा जा सकता है. नई Duster की तरह, नई Nissan मिडसाइज SUV को भी बाद के चरण में एक हाइब्रिड वेरिएंट मिलेगा. इसके अलावा, कंपनी CNG संस्करण की पेशकश पर भी विचार कर सकती है, जो संभवतः रेट्रोफिट विकल्प के रूप में उपलब्ध हो सकता है. Nissan के इस नए दांव से भारतीय SUV बाजार में मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है.