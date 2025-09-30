Advertisement
trendingNow12941860
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Creta-Seltos का पत्ता काटने आ रही Nissan की नई एसयूवी, इस दिन होगी एंट्री

Nissan Upcoming SUV: Nissan की यह अपकमिंग C-SUV संभवतः तीसरी पीढ़ी के Renault Duster पर आधारित होगी, जिसके 2026 की शुरुआत में आने की उम्मीद है. ये दोनों मॉडल प्लेटफॉर्म, पावरट्रेन, फीचर्स और कंपोनेंट्स आपस में शेयर करेंगे. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 07:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Creta-Seltos का पत्ता काटने आ रही Nissan की नई एसयूवी, इस दिन होगी एंट्री

Nissan Upcoming SUV: Nissan अपनी बिल्कुल नई C-सेगमेंट SUV को ग्लोबल स्तर पर लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसका डिजाइन विजन 7 अक्टूबर, 2025 को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा. Nissan के ग्लोबल डिज़ाइन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, Alfonso Albaisa, और सीनियर डिज़ाइन डायरेक्टर, Ken Lee, इस नई मिडसाइज SUV के डिजाइन को अनवील करेंगे. हालांकि, मॉडल का आधिकारिक नाम और अन्य विवरण अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन अफवाहें बताती हैं कि इसका प्रोडक्शन मॉडल 'Nissan Kait' नाम से आ सकता है. भारतीय बाजार में, यह नई Nissan मिडसाइज SUV 2026 की शुरुआत में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी. यह सीधे तौर पर Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Victoris और इस सेगमेंट की अन्य गाड़ियों को टक्कर देगी.

अब तक क्या जानकारी है?
Nissan की यह अपकमिंग C-SUV संभवतः तीसरी पीढ़ी के Renault Duster पर आधारित होगी, जिसके 2026 की शुरुआत में आने की उम्मीद है. ये दोनों मॉडल प्लेटफॉर्म, पावरट्रेन, फीचर्स और कंपोनेंट्स आपस में शेयर करेंगे. हालांकि, Nissan मिडसाइज SUV पूरी तरह से नई डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ आएगी. आधिकारिक टीज़र से इस बात की पुष्टि होती है कि कॉम्पैक्ट SUV में Nissan की सिग्नेचर ग्रिल होगी, जिसके आर-पार दो पतली क्रोम स्ट्रिप्स होंगी. इसमें कनेक्टेड L-आकार के LED DRLs भी दिए जाएंगे, जो इसे एक मॉडर्न लुक देंगे.

Duster से ज्यादा फीचर क्यों मिल सकते हैं?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई Nissan मिडसाइज SUV में इसके 'डोनर सिबलिंग' Duster की तुलना में अधिक फीचर्स हो सकते हैं. फीचर किट में एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स और एक 360-डिग्री कैमरा जैसे कई एडवांस फीचर्स शामिल होने की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या इंजन भी Duster वाला ही होगा?
इंजन सेटअप भी नई Renault Duster से लिया जा सकता है, जिसमें कई पेट्रोल इंजन विकल्प आने की उम्मीद है. वैश्विक स्तर पर, नई Duster 160bhp वाला 1.3L पेट्रोल और 130bhp वाला 1.2L माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है. ग्राहकों को मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा. 4X4 ड्राइवट्रेन सिस्टम को शायद केवल हाई-एंड वेरिएंट्स के लिए ही रखा जा सकता है. नई Duster की तरह, नई Nissan मिडसाइज SUV को भी बाद के चरण में एक हाइब्रिड वेरिएंट मिलेगा. इसके अलावा, कंपनी CNG संस्करण की पेशकश पर भी विचार कर सकती है, जो संभवतः रेट्रोफिट विकल्प के रूप में उपलब्ध हो सकता है. Nissan के इस नए दांव से भारतीय SUV बाजार में मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Nissan SUV

Trending news

उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
Weather
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
constitution
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
jammu kashmir news
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
jammu kashmir statehood
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
Leh News in Hindi
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
weather update
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
Tamil Nadu Stampede
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
Rahul Gandhi
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
PM Modi
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
;