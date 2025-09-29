गदर मचाने को तैयार Nissan की नई C-SUV, क्रेटा और सेल्टॉस के छूटने लगे पसीने

Nissan C-SUV: भारतीय मिड-साइज़ एसयूवी (C-SUV) सेगमेंट में एक और ज़बरदस्त एंट्री होने वाली है! Nissan अपनी नई एसयूवी को 7 अक्टूबर को पहली बार दुनिया के सामने पेश करने जा रही है, हालाँकि इसकी आधिकारिक लॉन्चिंग 2026 में होगी. यह लॉन्च Nissan के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें सीधे Hyundai Creta, Kia Seltos और Maruti Victoris (संभवतः Grand Vitara) जैसे दिग्गजों के दबदबे वाले सेगमेंट में लाएगा.

क्या यह Renault Duster जैसी होगी?

डिज़ाइन में अंतर, नींव एक: Nissan की तरफ से जारी टीज़र और जासूसी तस्वीरों से पता चला है कि यह नई एसयूवी दिखने में अपने फ्रांसीसी चचेरे भाई Renault Duster से अलग होगी, खासकर ऊपरी बॉडी (top hat) के डिज़ाइन में. हालांकि, यह Duster के साथ अपने आयाम (dimensions), इंजन विकल्प (powertrains) और आधार (underpinnings) को साझा करेगी.

इंजन और टेक्नोलॉजी: इसमें भी नेक्स्ट-जनरेशन Renault Duster वाला ही इंजन मिलने की उम्मीद है, जिसमें पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड इंजन विकल्प शामिल होंगे.

फीचर्स: यह एसयूवी फीचर्स की लिस्ट भी Duster से साझा कर सकती है. खास बात यह है कि टॉप-स्पेक मॉडल में डैशबोर्ड पर तीन स्क्रीन दिए जाने की उम्मीद है, जो इस सेगमेंट में एक बड़ा आकर्षण होगा.

Nissan के लिए क्यों है जरूरी?

यह सी-एसयूवी Nissan के लिए एक साल से अधिक समय के बाद पहला बड़ा एसयूवी लॉन्च होगा. कंपनी इस एसयूवी के ज़रिए भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते और सबसे प्रतिस्पर्धी सेगमेंट में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है. यह एसयूवी Nissan के बड़े लाइनअप का हिस्सा है, जिसमें पहले से मौजूद Magnite के अलावा X-Trail, एक सात-सीटर सब-कॉम्पैक्ट MPV और एक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) शामिल होंगे. EV के 2027 में आने की उम्मीद है.

क्या Nissan अपनी आकर्षक डिज़ाइन और Renault की मजबूत इंजीनियरिंग के तालमेल से मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट में अपनी जगह बना पाएगी? 7 अक्टूबर को होने वाला खुलासा कई सवालों से पर्दा उठाएगा.