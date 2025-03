पेट्रोल से काफी सस्ती है नितिन गडकरी की हाइड्रोजन कार, जानें क्या है इसकी रनिंग कॉस्ट?

Nitin Gadkari Hydrogen Car: सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शहरों में बढ़ती प्रदूषण को लेकर काफी चिंता व्यक्त कर चुके हैं. इसके लिए वह हमेशा कम प्रदूषण करने वाली कारों के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं. इसी क्रम में हाल ही में केंद्रीय मंत्री को हाइड्रोजन पावर्ड कार में सफर करते हुए देखा गया, जिसके बाद से देश में हाइड्रोजन कार के चर्चे शुरू हो गए. नितिन गडकरी इसी हाइड्रोजन कार में बैठकर संसद पहुंचे थे. मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "ये हमारे फ्यूचर की कार है. लेकिन इस कार के उपयोग से पहले ये सवाल पैदा होता है कि क्या इस गाड़ी की रनिंग कॉस्ट, पेट्रोल कार की तुलना में कम होगी या नहीं?"

नितिन गडकरी की कार का नाम

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की इस कार का नाम Mirai है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि Mirai जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है-फ्यूचर. नितिन गडकरी की इस कार को मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा ने बनाई है. इस बारे में नितिन गडकरी ने कहा कि हमारे आने वाले कल का फ्यूल हाइड्रोजन है.

