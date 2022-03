कार-बाइक्स के बाद अब हवाई जहाज को इथेनॉल से चलाने की तैयारी, गडकरी ने कही ये बात

नई दिल्लीः भारत सरकार लगातार पेट्रोल-डीजल की निर्भरता को खत्म करने के लिए वैकल्पिक ईंधन इस्तेमाल करने की सलाह लोगों को दे रही है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने हाल में कहा है कि आम लोगों के लिए सरकार बायोफ्यूल (BioFuel) आउटलेट्स खोलने जा रही है इथेनॉल (Ethanol) मिलेगा और इससे चलने वाली सभी कारें, बाइक्स और रिक्शा फ्लेक्स फ्यूल इंजन (Flex Fuel Engine) के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे. भारत में प्रदूषण को कम करने पर तेजी से काम हो रहा है और इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा इथेनॉल और हाइड्रोजन फ्यूल के इस्तेमाल पर भी काफी जोर दिया जा रहा है.

Also exploring how to use ethanol in the aviation industry. 2 yrs ago, fighter jets which participated in Republic Day Parade had used 100% bio-ethanol. I'm in discussion with Air Force Chief & Defence Ministry officials: Union Minister Nitin Gadkari

— ANI (@ANI) March 21, 2022