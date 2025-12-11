Advertisement
पानी से चलने वाली गाड़ी में पहुंचे नितिन गडकरी, जानें कैसे काम करती हैं हाइड्रोजन कार

Nitin Gadkari Hydrogen Powered Car: हाल ही में हुए Zee News के ऑटो समिट 2025 में केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि वो उस इवेंट के लिए हाइड्रोजन पावर्ड कार में वहां आए थे. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 11, 2025, 12:46 PM IST
Nitin Gadkari Hydrogen Powered Car: केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हाल ही में Zee ऑटो समिट 2025 में पहुंचे थे जिसमें बोलते हुए उन्होंने बताया था कि वो एक हाइड्रोजन पावर्ड कार में आए थे. उन्हें की बार हाइड्रोजन पावर्ड कार में देखा जा चुका है. चलिए इस कार के बारे में जानते हैं और इसमें कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है इस बारे में भी समझते हैं. 

हाइड्रोजन पावर्ड कार 
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का हाइड्रोजन से चलने वाली कार (फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल - FCEV) में संसद में भी स्पॉट हो चुके हैं और इसी कार में वो हाल ही में zee ऑटो अवॉर्ड में पहुंचे थे. हाइड्रोजन कारें बेहद ही कम खर्च में और बिना प्रदूषण के चलाई जा सकती हैं. दरअसल इस कार का नाम टोयोटा मिराई है. ये कार एक फुल टैंक पर लगभग 600 किलोमीटर तक चल सकती है, और इसे चलाने का खर्च लगभग ₹2 प्रति किलोमीटर आता है. यह कार्यक्षमता इसे लंबी दूरी की यात्राओं के लिए एक आकर्षक और किफायती विकल्प बनाती है. 

FCEV कैसे करती है काम 
हाइड्रोजन कारों को 'भविष्य का फ्यूल' कहा जाता है क्योंकि वे हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का उपयोग करती हैं. इन कारों में इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह बाहरी रूप से बैटरी रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती; बल्कि, ये अपने भीतर ही बिजली पैदा करती हैं. हाइड्रोजन को एक विशेष टैंक में स्टोर किया जाता है, जिसे बाद में हवा (ऑक्सीजन) के साथ कार के अंदर लगे फ्यूल सेल में भेजा जाता है. फ्यूल सेल में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक नियंत्रित रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अलग करके बिजली पैदा करती है.

एनर्जी प्रोडक्शन
इससे जेनरेट होने वाली बिजली सीधे इलेक्ट्रिक मोटर को शक्ति देती है, जिससे कार चलती है. इस तरह, हाइड्रोजन कार एक तरह से अपने आर्किटेक्चर के भीतर एक छोटा पावर प्लांट रखती है. इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा पर्यावरणीय लाभ यह है कि यह जीरो उत्सर्जन करती है. रासायनिक प्रतिक्रिया के तीन अंतिम उत्पाद होते हैं: बिजली (जो कार को चलाती है), पानी (H₂O), और गर्मी. एग्जॉस्ट से केवल गर्म हवा और पानी की भाप ही बाहर निकलती है, जिससे ये फॉसिल फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों की तुलना में कहीं दमदार ऑप्शन बन जाता है.

 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

