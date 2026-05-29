पेट्रोल का झंझट खत्म! 3 जून को आ रही है हीरो की सबसे सस्ती फ्लेक्स-फ्यूल बाइक, नितिन गडकरी करेंगे लॉन्च

भारत की सबसे बड़ी बाइक कंपनी Hero MotoCorp अब अपनी पहली Flex Fuel बाइक लॉन्च करने जा रही है. यह बाइक 3 जून को लॉन्च होगी. इस इवेंट में सड़क परिवहन मंत्री Nitin Gadkari और पेट्रोलियम मंत्री Hardeep Singh Puri भी मौजूद रहेंगे. कंपनी की यह नई बाइक सिर्फ एक नया मॉडल नहीं, बल्कि भारत में नए तरह के फ्यूल की शुरुआत मानी जा रही है. माना जा रहा है कि इससे पेट्रोल का खर्च कम हो सकता है और प्रदूषण भी घटेगा.

आखिर क्या होता है Flex Fuel?

Flex Fuel मतलब ऐसी बाइक या गाड़ी जो सिर्फ पेट्रोल पर नहीं, बल्कि पेट्रोल और एथेनॉल के मिक्स फ्यूल पर भी चल सकती है. एथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल होता है, जो गन्ने जैसी फसलों से बनाया जाता है. उदाहरण के लिए E85 फ्यूल में 85% एथेनॉल और बाकी पेट्रोल होता है. अभी भारत में ज्यादातर गाड़ियां E20 फ्यूल के हिसाब से बनाई जा रही हैं, लेकिन सरकार आगे चलकर ज्यादा एथेनॉल वाले फ्यूल को बढ़ावा देना चाहती है.

कैसी होगी Hero की नई बाइक?

Hero ने अभी तक बाइक का नाम नहीं बताया है. लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बाइक Splendor या HF Deluxe पर बेस्ड हो सकती है. ये दोनों बाइक्स भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कम्यूटर बाइक्स में शामिल हैं. खास बात यह है कि Bharat Mobility Global Expo 2025 में Hero ने जो Flex Fuel बाइक दिखाई थी, वह HF Deluxe जैसी दिखती थी. इसलिए उम्मीद है कि लॉन्च होने वाली बाइक भी उसी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है.

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भारत में पहले से कौन बेच रहा है Flex Fuel बाइक?

अभी भारतीय बाजार में बहुत कम Flex Fuel बाइक्स मौजूद हैं. Suzuki Motorcycle India की Gixxer SF 250 Flex Fuel बाइक फिलहाल बिक्री में है. इसकी कीमत करीब 1.98 लाख रुपये से शुरू होती है. इसके अलावा Honda Motorcycle and Scooter India ने भी पहले Flex Fuel बाइक लॉन्च की थी, लेकिन बाद में उसे बंद कर दिया गया. वहीं Maruti Suzuki भी जल्द अपनी पहली Flex Fuel कार लॉन्च कर सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह WagonR का नया वर्जन हो सकता है.

क्यों खास है यह टेक्नोलॉजी?

अगर Flex Fuel टेक्नोलॉजी सफल होती है, तो आने वाले समय में लोगों का पेट्रोल खर्च कम हो सकता है. साथ ही इससे प्रदूषण भी कम होगा. सरकार भी चाहती है कि भारत धीरे-धीरे पेट्रोल पर कम निर्भर हो. Hero की यह नई बाइक खासकर उन लोगों के लिए बड़ी खबर हो सकती है जो रोज लंबा सफर करते हैं और बढ़ते पेट्रोल खर्च से परेशान हैं.