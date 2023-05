Car Insurance पर होगी हजारों की बचत! बड़े काम का NCB, एजेंट कभी नहीं बताएगा ये सीक्रेट

What is No Claim Bonus: कार इंश्योरेंस के बारे में हम सभी जानते हैं. सड़क पर वाहन चलाने के लिए उसका इंश्योरेंस होना अनिवार्य है. कार इंश्योरेंस के लिए लोग हजारों रुपये खर्च करते हैं और समय-समय पर इसे रिन्यू कराना पड़ता है. कार इंश्योरेंस का एक पार्ट होता है NCB. यानी No Claim Bonus. इसकी फुल फॉर्म के बारे में तो अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन इसके जरिए आप किस तरह हजारों रुपयों की बजत कर सकते हैं यह बहुत कम लोगों को पता है. यहां तक की इंश्योरेंस एजेंट भी शायद आपको इसके बारे में न समझाए. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आप जितना इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करेंगे, एजेंट को उतना ही फायदा होता है. लेकिन हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे है.

1. जब पुरानी कार बेच रहे हों: पुरानी कार बेचते समय लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि इंश्योरेंस भी जस का तस ट्रांसफर कर देते हैं. आपको ऑनरशिप ट्रांसफर करनी चाहिए और इंश्योरेंस के उद्देश्य से RC बुक में नई एंट्री की फोटोकॉपी करानी चाहिए. 2. NCB सर्टिफिकेट प्राप्त करें: अपनी इंश्योरेंस कंपनी को डिलिवरी की कॉपी भेजें और उनसे NCB सर्टिफिकेट या होल्डिंग लेटर मांगे. यह लेटर 3 साल तक वैलिड रहता है. आप इसे इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस से खुद जाकर भी ले सकते हैं. 3. NCB का उपयोग: अब NCB लेटर नए कार डीलर को भेजें. इस तरह आप अपनी नई कार के इंश्योरेंस पर पुराने No Claim Bonus के जरिए हजारों रुपयों की बजत कर सकते हैं. इन बातों का रखें ध्यान:

1. कार इंश्योरेंस लेते समय थोड़ी रिसर्च करें. अलग-अलग कंपनियों को देखें. कई बार कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का बीमा रेग्युलर इंश्योरेंस कंपनियों से सस्ता होता है. 2. एक तरीका यह भी है कि अगर आप अपनी वर्तमान कार इंश्योरेंस कंपनी से संतुष्ट हैं तो उस कंपनी को नई कार का इनवॉइस और चेसिस नंबर भेज सकते हैं. एजेंट आपका NCB इस्तेमाल करके सस्ते में नया इंश्योरेस ऑफर करेगा और आपको एक कवर नोट देगा. कार डीलरशिप इस कवर नोट के जरिए आपकी कार रजिस्टर कर देगी. 3. अगर आप एक प्रीमियम कार खरीद रहे हैं, तो हमारी सलाह है कि जीरो डेप इंश्योरेंस खरीदें.