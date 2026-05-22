धुआं-प्रदूषण सब भूल जाओ! यह कार साइलेंसर से उगलती है मिनरल वाटर, प्यास लगने पर सीधे पी सकते हैं आप!

हाइड्रोजन से चलने वाली कारें बिना धुआं या प्रदूषण फैलाए हवा और ईंधन के रिएक्शन से खुद बिजली बनाती हैं और उनके साइलेंसर से सिर्फ पीने योग्य शुद्ध पानी बाहर निकलता है.
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दुनियाभर में प्रदूषण और बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच ऑटोमोबाइल कंपनियां ऐसे विकल्प तलाश रही हैं जो पर्यावरण के लिए बेहतर हों. इसी दिशा में हाइड्रोजन कारें तेजी से चर्चा में हैं. इन कारों की सबसे खास बात यह है कि इनके एग्जॉस्ट पाइप से धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई जहरीली गैस नहीं निकलती. इसके बजाय इनमें से केवल पानी या जलवाष्प निकलती है. हैरानी की बात यह है कि कुछ मामलों में यह पानी इतना साफ होता है कि उसे पीने योग्य भी माना जाता है. यही कारण है कि हाइड्रोजन कारों को भविष्य की स्वच्छ परिवहन तकनीक के रूप में देखा जा रहा है.
हाइड्रोजन कार का काम करने का तरीका काफी हद तक इलेक्ट्रिक कार जैसा होता है. हालांकि इसमें एक बड़ा अंतर है. जहां सामान्य इलेक्ट्रिक वाहन को चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करना पड़ता है, वहीं हाइड्रोजन कार अपनी जरूरत की बिजली खुद पैदा करती है. इसके लिए कार में हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग किया जाता है. कार के अंदर मौजूद फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होती है. इस प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं और एक विद्युत सर्किट के माध्यम से बहते हैं. यही बिजली इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है और वाहन आगे बढ़ता है. इस पूरी प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, लेकिन पारंपरिक इंजन की तरह ईंधन जलाया नहीं जाता. यही वजह है कि इससे प्रदूषण लगभग नहीं के बराबर होता है.
पेट्रोल और डीजल वाहनों में ईंधन जलने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें निकलती हैं. लेकिन हाइड्रोजन कारों में दहन प्रक्रिया नहीं होती. फ्यूल सेल के अंदर होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया का मुख्य परिणाम पानी और थोड़ी गर्मी होती है. इसलिए इन कारों के एग्जॉस्ट से केवल पानी की बूंदें या जलवाष्प बाहर निकलती हैं. यही कारण है कि इन्हें जीरो-एमिशन वाहनों की श्रेणी में रखा जाता है. कई विशेषज्ञों का कहना है कि फ्यूल सेल सिस्टम से निकलने वाला पानी बेहद साफ होता है. हालांकि आमतौर पर वाहन निर्माताओं द्वारा इसे पीने के लिए आधिकारिक रूप से प्रचारित नहीं किया जाता, लेकिन तकनीकी रूप से यह पारंपरिक वाहनों के उत्सर्जन की तुलना में कहीं अधिक स्वच्छ होता है.
हाइड्रोजन तकनीक अब केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है. दुनिया की कई बड़ी वाहन निर्माता कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और कुछ मॉडल बाजार में उपलब्ध भी हैं. सबसे लोकप्रिय उदाहरणों में Toyota Mirai का नाम शामिल है. यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार कई देशों में बिक्री के लिए उपलब्ध है. भारत में केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari भी Toyota Mirai का इस्तेमाल कर चुके हैं और इसके समर्थन में कई बार बयान दे चुके हैं. इसके अलावा Hyundai Nexo भी दुनिया की प्रमुख हाइड्रोजन कारों में गिनी जाती है. यह एसयूवी आधुनिक फ्यूल सेल तकनीक के साथ आती है और कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उपलब्ध है.
इतने फायदों के बावजूद हाइड्रोजन कारें अभी आम नहीं हो पाई हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. अधिकांश देशों की तरह भारत में भी हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन बहुत कम हैं. ऐसे में इन वाहनों को लंबी दूरी पर चलाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. दूसरी बड़ी समस्या लागत है. हाइड्रोजन कारों का निर्माण पेट्रोल, डीजल और बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में अधिक महंगा पड़ता है. इसके अलावा हाइड्रोजन को सुरक्षित तरीके से स्टोर करना और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना भी तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण और खर्चीला है.
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हाइड्रोजन उत्पादन और वितरण की लागत कम हो जाती है तथा फ्यूल स्टेशन नेटवर्क का विस्तार होता है, तो यह तकनीक परिवहन क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है. हाइड्रोजन कारें लंबी दूरी की यात्रा, तेज रिफ्यूलिंग और शून्य प्रदूषण जैसे फायदे देती हैं, जो इन्हें भविष्य के लिए एक मजबूत विकल्प बनाते हैं. हालांकि फिलहाल इनका व्यापक उपयोग सीमित है, लेकिन आने वाले वर्षों में हाइड्रोजन तकनीक ऑटोमोबाइल उद्योग का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है.
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