नोएडा हादसा: चार्जिंग पर लगी ई-बाइक बनी 'काल', गई 2 की जान; कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये बड़ी भूल?

Electric Bike Battery Blast Causes: पेट्रोल की बढ़ती कीमत और मिडिल ईस्ट संघर्ष के कारण सप्लाई में आए संकट के बाद से ही देशभर में इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV का क्रेज लगातार बढ़ रहा है. पेट्रोल के खर्च से बचने के लिए लोग ईवी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. लेकिन इसके साथ ही इनसे जुड़े हादसों की खबरें भी डराने लगी हैं. ताजा मामला नोएडा के फेज-3 थाना क्षेत्र स्थित मामूरा गांव से सामने आया है, शुरुआती जांच में सामने आया है कि एक इलेक्ट्रिक बाइक में हुई स्पार्किंग ने आग पकड़ी और भयानक रूप ले लिया. ई-बाइक से भड़की इस भीषण आग ने एक इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण अंदर मौजूद करीब 50 परिवार फंस गए. इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की जान भी चली गई है.