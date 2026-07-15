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नोएडा हादसा: चार्जिंग पर लगी ई-बाइक बनी 'काल', गई 2 की जान; कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये बड़ी भूल?

Noida Fire: नोएडा के मामूरा में लगा भीषण आग ने एक साथ 50 परिवारों को खतरे में डाल दिया, जिसमें दो लोगों की जान चली गई. शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि इलेक्ट्रिक बाइक के कारण आग लगी. पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच EV का क्रेज तो बढ़ा है, लेकिन इन हादसों ने सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 15, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:59 PM IST
नोएडा हादसा: चार्जिंग पर लगी ई-बाइक बनी 'काल', गई 2 की जान; कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये बड़ी भूल?

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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