शख्स को इलेक्ट्रिक कार चार्ज करना पड़ा भारी, लगा इतने हजार का जुर्माना; रोते-रोते बयान की दर्द!

Noida EV Charging Fine: एक तरफ देश भर में लोग अपनी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिक कार की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके चार्जिंग को लेकर किसी तरह का कोई खास इंतेजाम नहीं किया जा रहा है. देश में आज भी स्थाई तौर पर कहीं चार्जिंग प्वाइंट्स के सही इंतेजाम नहीं है. इसका ताजा उदाहरण हाल में देखने को मिला जब एक शख्स को इलेक्ट्रिक कार चार्ज करने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

क्या है मामला?

बहुत सारे केसेस में ये बात सामने आई है कि अगर आपका खुद का घर है तो आप अपनी इलेक्ट्रिक कार चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपको गाड़ियां चार्ज करने पर रोक लगाई जाती है, हाल ही में नोएडा से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक शख्स को अपनी ईवी चार्ज करने की वजह से 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. दरअसल नोएडा के सेक्टर 76 में मौजूद आम्रपाली प्रिंसली एस्टेट सोसायटी में एक शख्स अपनी Mahindra XUV400 EV को चार्ज कर रहे थे.

How do you expect the ev adoption to go up in light of the fact that rwas are penalising residents for charging their evs from their domestic meter & forcing them to use distant public chargers at higher costs?

