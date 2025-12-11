गाड़ी की हर जरूरत होगी पूरी! टायर खराब हो या कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम, मिलेगा हर सॉल्यूशन

Mobility Solutions: ग्लोबल टायर और मोबिलिटी सॉल्यूशंस सर्विस प्रोवाइडर, ब्रिजस्टोन इंडिया ने उत्तर प्रदेश (वेस्ट) में रिटेल फुटप्रिंट बढ़ाते हुए नोएडा के सेक्टर 101 में एक नया 'ब्रिजस्टोन सेलेक्ट स्टोर' पेश कर दिया है. 'टायर शॉपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' नाम के इस स्टोर पर आपकी गाड़ी से जुड़ी हुई हर जरूरत पूरी की जाएगी. अब यहां पर ग्राहकों को बड़े आराम से अपनी गाड़ी से रिलेटेड सर्विस ऑफर की जाएगी.

क्या है ये स्टोर

ब्रिजस्टोन सेलेक्ट स्टोर कंपनी का एक प्रीमियम रिटेल फॉर्मेट है. ग्राहकों को टायर और मोबिलिटी सॉल्यूशंस का नेक्स्ट लेवेल एक्सपीरियंस चाहिए तो आप इस स्टोर पर आ सकते हैं जहां पर आपको एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट एडवाइजरी सर्विस, और हाई-लेवेल इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही जगह पर देखने को मिलने वाला है, जो ग्राहकों के लिए बेहतर सेफ़्टी और ड्राइविंग एक्सपीरियन्स के लिए जरूरी है.

कौन से नए टायर्स हैं उपलब्ध

इस स्टोर में ब्रिजस्टोन के लेटेस्ट और प्रीमियम टायरों की पूरी रेंज उपलब्ध है, जिसमें ये प्रोडक्ट शामिल हैं:

टुरांजा 6आई (TURANZA 6i): यह अत्याधुनिक एनलिटन टेक्नोलॉजी से बना है, जो बेहतरीन कम्फर्ट, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी, ग्रिप और लंबी वियर लाइफ देता है. यह इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) दोनों के लिए अनुकूल है.

ड्यूलर ऑल-टेरैन ए/टी002 (DUELER ALL-TERRAIN A/T002): यह उन ड्राइवर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बेहतरीन परिस्थितियों में शानदार परफॉर्मेंस चाहते हैं. इसकी मजबूत बनावट और एग्रेसिव ट्रेड डिज़ाइन ऑन-रोड और ऑफ-रोड दोनों पर दमदार कंट्रोल और रेंज ऑफर करते हैं.