दिल्ली-एनसीआर वाले उड़कर पहुंचेंगे दफ्तर! जल्द लॉन्च होने वाली है ये धाकड़ एयर टैक्सी

Noida to delhi air taxi: दिल्ली-एनसीआर में रहने वालों को हर रोज सुबह अपने दफ्तर पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है. दरअसल इसके पीछे वजह है जरूरत से ज्यादा ट्रैफिक. एक बार ट्रैफिक में फंसने के बाद आप समय से अपने दफ्तर पहुंच जाएं ऐसा मुमकिन ही नहीं है. ऐसे में जल्द ही आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है. दरअसल मार्केट में एक ऐसी एयर टैक्सी आने वाली है जो आपको कुछ मिनटों में ही आपके दफ्तर पहुंचा सकती है.

ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में ब्लूज एरो कंपनी ने अपनी अपनी इस एयर टैक्सी पेश किया है. आपो बता दें कि ये टैक्सी टेक्नोलॉजी और कंफर्ट का ध्यान रखकर तैयार की गई है जो कम्फर्ट के साथ अच्छी स्पीड भी ऑफर करेगी जिससे आप अपने मुकाम पर बड़े आराम से पहुंच सकते हैं. हर किसी का ध्यान इसी एयर टैक्सी पर जा रहा है क्योंकि ऐसी चीज अबतक देखने को नहीं मिली है.

BluJ Aero is proud to have done the first ever demo of this kind that our country has seen. Flight demo of our Gen 1 eVTOL Aircraft, conceptualised, designed and built in Hyderabad, India. #MadeInIndia #BluJAero

Next up : our Hydrogen-electric powered autonomous cargo VTOL… https://t.co/N6BeeZLkNr

