अब टोल पर नहीं ढीली होगी आपकी जेब, सरकार ने कर दिया बड़ा बदलाव

FASTag Rules: नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल भुगतान को लेकर एक बड़ा और राहत भरा बदलाव करने की घोषणा की है. यह बदलाव उन वाहन चालकों के लिए है जिनके पास वैध (valid) FASTag नहीं है.

नया नियम 15 नवंबर, 2025 से लागू होगा.

NHAI ने हाल ही में लगभग 1,150 टोल प्लाजा पर 'FASTag वार्षिक पास' सुविधा भी शुरू की थी, जिसे स्वतंत्रता दिवस के लॉन्च पर 1.4 लाख खरीदारों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली. इस उत्साहजनक प्रतिक्रिया के बाद, प्राधिकरण ने अब गैर-FASTag वाहनों के लिए टोल शुल्क को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है.

गैर-FASTag वाहनों के लिए सबसे बड़ी राहत

वर्तमान में, जिस भी वाहन में वैध FASTag नहीं होता है, उसे नकद (cash) में टोल का दोगुना (twice) शुल्क देना पड़ता है, जो एक बड़ा वित्तीय बोझ होता है.

लेकिन 15 नवंबर, 2025 से, टोल शुल्क की संशोधित संरचना के तहत, गैर-FASTag उपयोगकर्ता अब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) या अन्य डिजिटल भुगतान विधियों का उपयोग करके टोल का भुगतान करने पर नियमित शुल्क का केवल 1.25 गुना ही देंगे.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इस बदलाव पर ज़ोर देते हुए एक उदाहरण दिया है:

"यदि किसी वाहन को वैध FASTag के माध्यम से ₹100 का यूज़र शुल्क देना है, तो नकद में भुगतान करने पर शुल्क ₹200 रहेगा, लेकिन UPI के माध्यम से डिजिटल रूप से भुगतान करने पर यह केवल ₹125 होगा."

नए नियम का उद्देश्य

मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में किया गया यह नवीनतम संशोधन कई लक्ष्यों को दर्शाता है:

वित्तीय बोझ कम करना: गैर-FASTag उपयोगकर्ताओं के लिए नकद लेनदेन की तुलना में UPI का उपयोग करने पर शुल्क को दोगुने (2X) से घटाकर सवा गुना (1.25X) करना, जिससे उन पर लगने वाला जुर्माना कम हो जाएगा.

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा: इस बदलाव का सीधा उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना है.

पारदर्शिता बढ़ाना: टोल संग्रह प्रक्रिया को मज़बूत करना और टोल संचालन में पारदर्शिता बढ़ाना.

भीड़ कम करना: टोल प्लाजा पर नकद लेनदेन को कम करके भीड़भाड़ (congestion) को कम करना और राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए यात्रा को आसान बनाना.