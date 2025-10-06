Advertisement
trendingNow12949539
Hindi Newsऑटोमोबाइल

अब टोल पर नहीं ढीली होगी आपकी जेब, सरकार ने कर दिया बड़ा बदलाव

FASTag Rules: NHAI ने हाल ही में लगभग 1,150 टोल प्लाजा पर 'FASTag वार्षिक पास' सुविधा भी शुरू की थी, जिसे स्वतंत्रता दिवस के लॉन्च पर 1.4 लाख खरीदारों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 06, 2025, 08:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब टोल पर नहीं ढीली होगी आपकी जेब, सरकार ने कर दिया बड़ा बदलाव

FASTag Rules: नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल भुगतान को लेकर एक बड़ा और राहत भरा बदलाव करने की घोषणा की है. यह बदलाव उन वाहन चालकों के लिए है जिनके पास वैध (valid) FASTag नहीं है.

नया नियम 15 नवंबर, 2025 से लागू होगा.
NHAI ने हाल ही में लगभग 1,150 टोल प्लाजा पर 'FASTag वार्षिक पास' सुविधा भी शुरू की थी, जिसे स्वतंत्रता दिवस के लॉन्च पर 1.4 लाख खरीदारों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली. इस उत्साहजनक प्रतिक्रिया के बाद, प्राधिकरण ने अब गैर-FASTag वाहनों के लिए टोल शुल्क को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है.

गैर-FASTag वाहनों के लिए सबसे बड़ी राहत
वर्तमान में, जिस भी वाहन में वैध FASTag नहीं होता है, उसे नकद (cash) में टोल का दोगुना (twice) शुल्क देना पड़ता है, जो एक बड़ा वित्तीय बोझ होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

लेकिन 15 नवंबर, 2025 से, टोल शुल्क की संशोधित संरचना के तहत, गैर-FASTag उपयोगकर्ता अब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) या अन्य डिजिटल भुगतान विधियों का उपयोग करके टोल का भुगतान करने पर नियमित शुल्क का केवल 1.25 गुना ही देंगे.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इस बदलाव पर ज़ोर देते हुए एक उदाहरण दिया है:

"यदि किसी वाहन को वैध FASTag के माध्यम से ₹100 का यूज़र शुल्क देना है, तो नकद में भुगतान करने पर शुल्क ₹200 रहेगा, लेकिन UPI के माध्यम से डिजिटल रूप से भुगतान करने पर यह केवल ₹125 होगा."

नए नियम का उद्देश्य
मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में किया गया यह नवीनतम संशोधन कई लक्ष्यों को दर्शाता है:

वित्तीय बोझ कम करना: गैर-FASTag उपयोगकर्ताओं के लिए नकद लेनदेन की तुलना में UPI का उपयोग करने पर शुल्क को दोगुने (2X) से घटाकर सवा गुना (1.25X) करना, जिससे उन पर लगने वाला जुर्माना कम हो जाएगा.

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा: इस बदलाव का सीधा उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना है.

पारदर्शिता बढ़ाना: टोल संग्रह प्रक्रिया को मज़बूत करना और टोल संचालन में पारदर्शिता बढ़ाना.

भीड़ कम करना: टोल प्लाजा पर नकद लेनदेन को कम करके भीड़भाड़ (congestion) को कम करना और राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए यात्रा को आसान बनाना.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

FASTag

Trending news

23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
darjeeling landslides
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
Cuttack violence
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
Weather
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
Mohan Bhagwat
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
earthquake
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
Manipur
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
Bhiwandi Fire
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
Manipur
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
bengaluru news
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, इस राज्य में मिला ड्रोन और आइस ड्रग!
BSF foils smuggling plot
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, इस राज्य में मिला ड्रोन और आइस ड्रग!
;