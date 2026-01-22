Advertisement
trendingNow13082880
Hindi NewsऑटोमोबाइलAudi-BMW नहीं ये कंपनी बनाती है दुनिया की सबसे मजबूत कारें, भीषण सड़क हादसों से देती है फुल प्रोटेक्शन!

Audi-BMW नहीं ये कंपनी बनाती है दुनिया की सबसे मजबूत कारें, भीषण सड़क हादसों से देती है फुल प्रोटेक्शन!

World's Safest Cars: वॉल्वो की मजबूती केवल उसके बाहरी ढांचे तक सीमित नहीं है. आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हर कार में इस्तेमाल होने वाला 'थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट' वॉल्वो ने ही डेवलप किया था और मानवता की भलाई के लिए इसका पेटेंट सभी कंपनियों के लिए फ्री कर दिया था. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 22, 2026, 05:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Audi-BMW नहीं ये कंपनी बनाती है दुनिया की सबसे मजबूत कारें, भीषण सड़क हादसों से देती है फुल प्रोटेक्शन!

World's Safest Cars: जब बात कारों की मजबूती और सेफ्टी की आती है, तो आज भी स्वीडिश कार निर्माता कंपनी Volvo (वॉल्वो ) का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है. हालांकि ऑडी और बीएमडब्ल्यू अपनी लग्जरी और रफ़्तार के लिए मशहूर हैं, लेकिन वॉल्वो ने अपनी पहचान 'दुनिया की सबसे सुरक्षित कार' के रूप में बनाई है. दशकों से इस कंपनी का एकमात्र लक्ष्य ऐसी कारें बनाना रहा है, जिनमें बैठे लोग किसी भी भयानक सड़क हादसे में सुरक्षित बच सकें. साल 2026 की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, वॉल्वो की कारें क्रैश टेस्ट में अब भी दुनिया के सबसे ऊंचे मानकों को छू रही हैं.

जोरदार सेफ्टी 

वॉल्वो की मजबूती केवल उसके बाहरी ढांचे तक सीमित नहीं है. आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हर कार में इस्तेमाल होने वाला 'थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट' वॉल्वो ने ही डेवलप किया था और मानवता की भलाई के लिए इसका पेटेंट सभी कंपनियों के लिए फ्री कर दिया था. आज के समय में वॉल्वो अपनी कारों में 'बोरोन स्टील' का इस्तेमाल करती है, जो सामान्य स्टील से कई गुना ज्यादा मजबूत होता है. यही कारण है कि गभीर पलटी खाने या सीधी टक्कर होने पर भी वॉल्वो की कारों का केबिन (पैसेंजर सेल) सुरक्षित रहता है.

स्मार्ट सेंसर्स और AI का सेफ्टी 

वॉल्वो की नई जनरेशन वाली कारें, जैसे कि XC90 और EX90, आधुनिक AI और लिडार (LiDAR) तकनीक से लैस हैं. ये कारें न केवल टक्कर के समय यात्री को बचाती हैं, बल्कि अपनी स्मार्ट तकनीक के जरिए हादसे को होने से पहले ही रोकने की कोशिश करती हैं. इसके एडवांस 'सिटी सेफ्टी' फीचर्स अंधेरे में भी पैदल चलने वालों, साइकिल सवारों और बड़े जानवरों को पहचान लेते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने आप ब्रेक लगा देते हैं. यह 'एक्टिव सेफ्टी' वॉल्वो को जर्मन दिग्गजों से एक कदम आगे रखती है.

Add Zee News as a Preferred Source

भीषण हादसों में भी फुल प्रोटेक्शन

दुनिया भर के रियल-लाइफ एक्सीडेंट डेटा से पता चलता है कि वॉल्वो की कारों में जानलेवा चोट लगने की संभावना अन्य ब्रांड्स के मुकाबले काफी कम होती है. कंपनी के इंजीनियर हर बड़े हादसे की बारीकी से जांच करते हैं और उससे मिले डेटा का उपयोग अपनी अगली कारों को और अधिक 'अजेय' बनाने के लिए करते है. चाहे वह साइड-इम्पैक्ट हो या छत के बल गिरना, इन कारों का ढांचा किसी सेफ्टी कवच की तरह काम करता है, जो अंदर बैठे यात्रियों को मलबे में दबने से बचाता है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Safest Cars

Trending news

विदेश में नौकरी मिली नहीं, म्यांमार में उल्टे फंस गए;ओवैसी ने बताई 16 लोगों की कहानी
Asaduddin Owaisi
विदेश में नौकरी मिली नहीं, म्यांमार में उल्टे फंस गए;ओवैसी ने बताई 16 लोगों की कहानी
12 बांग्लादेशी जिंदगी बचाने की लगा रहे थे गुहार, भारतीय पुलिस ने सुनी आवाज और फिर...
bangladesh
12 बांग्लादेशी जिंदगी बचाने की लगा रहे थे गुहार, भारतीय पुलिस ने सुनी आवाज और फिर...
डोडा में दर्दनाक हादसा: पहाड़ी मोड़ पर फिसला सेना का वाहन, 10 जवान शहीद; 10 घायल
Indian Army Vehicle Crash
डोडा में दर्दनाक हादसा: पहाड़ी मोड़ पर फिसला सेना का वाहन, 10 जवान शहीद; 10 घायल
राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा तंज, मनरेगा खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप
MNREGA
राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा तंज, मनरेगा खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप
महिला कोटे में गई BMC मेयर की पोस्ट, लॉटरी पर सरकार के फैसले से भड़का उद्धव गुट
mumbai bmc mayor
महिला कोटे में गई BMC मेयर की पोस्ट, लॉटरी पर सरकार के फैसले से भड़का उद्धव गुट
भोजशाला में होगी पूजा और नमाज, SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, क्या होगी टाइमिंग?
dhar bhojshala
भोजशाला में होगी पूजा और नमाज, SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, क्या होगी टाइमिंग?
बख्शे नहीं जाएंगे देश के गद्दार, युवाओं को 'आतंकी' बनाने वाले को 10 साल की सजा
West Bengal news
बख्शे नहीं जाएंगे देश के गद्दार, युवाओं को 'आतंकी' बनाने वाले को 10 साल की सजा
83, 80, 79, 78... शिविर में चिंतन करके भी चूक गई कांग्रेस, भाजपा निकली एक कदम आगे
BJP President Nitin Nabin
83, 80, 79, 78... शिविर में चिंतन करके भी चूक गई कांग्रेस, भाजपा निकली एक कदम आगे
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में गई पत्नी की जान
Gujarat news
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में गई पत्नी की जान
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
bengaluru news
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी