सावधान! अगर आपकी कार BS6 नहीं है, तो इन 4 वजहों से बढ़ सकती है परेशानी

E20 Fuel in India: पुरानी डीजल गाड़ियों में सबसे बड़ी समस्या उनके एग्जॉस्ट सिस्टम में आती है. हाइटेक फ्यूल में सल्फर की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से पुराने इंजनों के लुब्रिकेशन की समस्या हो सकती.
Trending Photos
E20 Fuel in India: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में BS6 (Bharat Stage 6) स्टैंडर्ड लागू होने के बाद BS4 या उससे पुरानी गाड़ियों के लिए समस्या बढ़ गई है. आपको बता दें कि 1 अप्रैल से सरकार पूरे देश में सिर्फ E20 पेट्रोल बेचने का निर्देश दे चुकी है. 1 अप्रैल के बाद आपको हर पेट्रोल पंप पर सिर्फ E20 पेट्रोल ही मिलेगा. अगर आपकी गाड़ी BS6 नहीं है तो आपके लिए चुनौती बढ़ने जा रही है. दरअसल जो गाड़ियां BS6 कम्पलाएंट नहीं हैं उनमें कुछ बड़ी समस्याएं देखी जा रही हैं. लगातार इनमें E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से दिक्कत बढ़ सकती है. चलिए इस बारे में और ज्यादा जान लेते हैं.
DPF और एग्जॉस्ट सिस्टम पर दबाव
पुरानी डीजल गाड़ियों में सबसे बड़ी समस्या उनके एग्जॉस्ट सिस्टम में आती है. हाइटेक फ्यूल में सल्फर की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से पुराने इंजनों के लुब्रिकेशन की समस्या हो सकती. इसके अलावा, जिन गाड़ियों में पर्टिकुलेट फिल्टर (DPF) की कमी होती है, उनमें कार्बन जमा होने की दिक्कत रहती है. इसे पॉल्यूशन बढ़त है और गाड़ी का पिकअप और स्पीड कम हो जाती है.
फ्यूल इंजेक्शन और सेंसर की खराबी
पुराने इंजनों में लगे फ्यूल इंजेक्टर्स और ऑक्सीजन सेंसर्स लेटेस्ट क्लीन फ्यूल के साथ तालमेल बिठाने में अक्सर नाकाम रहते हैं. खराब फ्यूल क्वालिटी या कार्बन जमने के चलते इंजेक्टर्स जाम हो सकते हैं, इससे जिससे गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत होती है और झटके लेने जैसी समस्याएं पैदा होती हैं. सेंसर्स के खराब होने से ECU को गलत डेटा मिलता है.
इंजन ऑयल और इंटरनल पार्ट्स में रगड़
BS6 इंजन खासतौर पर कम घिसने वाले ऑयल के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन पुराने इंजनों में यदि सही ग्रेड का ऑयल इस्तेमाल न किया जाए, तो पिस्टन और वाल्व जैसे इंटरनल पार्ट्स जल्दी घिसने लगते हैं. इसके अलावा, पुराने एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर जल्दी चोक होने की संभावना रहती है, जिससे इंजन जल्दी गर्म होने लगता है.
रखरखाव में सावधानी
अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो समय पर सर्विसिंग कराना सबसे जरूरी काम है साथ ही स्पार्क प्लग, फ्यूल पंप और कूलिंग सिस्टम की रेगुलर जांच आपको बड़े खर्चों से बचा सकती है.