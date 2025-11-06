Numeros का यह EV स्कूटर देगा 109 KM की रेंज, क्या बाकी कंपनियों की हो जाएगी छुट्टी?

Electric Scooter: भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर (EV) बाज़ार में मुकाबला बहुत तेज़ हो गया है, और इस रेस में बेंगलुरु की एक नई कंपनी Numeros Motors ने अपना दूसरा दमदार दांव चला है. कंपनी ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर N-First लॉन्च किया है, जो दमदार रेंज और शानदार फीचर्स के साथ आता है. सबसे बड़ी खबर यह है कि कंपनी ने पहले 1,000 ग्राहकों के लिए इसकी एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ़ ₹64,999 रखी है, जो इसे बाज़ार में एक बेहद तगड़ा ऑप्शन बनाती है.

आपके लिए कौन सा मॉडल है सही?

Numeros N-First स्कूटर कुल पाँच वेरिएंट्स और दो रंगों— ट्रैफिक रेड और प्योर व्हाइट— में उपलब्ध है. अभी कंपनी ने तीन मुख्य वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं:

N-First Max (बेस मॉडल): सबसे किफ़ायती विकल्प.

N-First iMax (मिड-स्पेक): इसमें अतिरिक्त कनेक्टिविटी और फीचर्स मिलते हैं.

N-First i-Max+ (टॉप मॉडल): इसमें सबसे ज़्यादा रेंज और बेहतर स्पीड मिलती है.

कितनी दूर तक जाएगा यह स्कूटर और क्या है खास?

यह स्कूटर दो अलग-अलग ली-आयन बैटरी पैक के साथ आता है, जो लिक्विड इमर्शन कूलिंग (Liquid Immersion Cooled) तकनीक का इस्तेमाल करते हैं.

2.5 kWh बैटरी: यह पैक 91 किमी की IDC (आदर्श ड्राइविंग स्थिति) रेंज देता है, और इसकी टॉप स्पीड 55 किमी/घंटा है (Max और iMax वेरिएंट में). इसे चार्ज होने में 5-6 घंटे लगते हैं.

3.0 kWh बैटरी: यह बड़ा पैक टॉप मॉडल i-Max+ में मिलता है, जो 109 किमी की रेंज और 70 किमी/घंटा की अधिकतम गति देता है. इसे पूरी तरह चार्ज होने में 7-8 घंटे लगते हैं.

तीनों वेरिएंट्स में PMSM मिड-ड्राइव मोटर दी गई है, जो चेन ड्राइव के ज़रिए पिछले पहिये को पावर देती है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

Numeros N-First स्कूटर को केवल एक वाहन के रूप में नहीं, बल्कि एक स्मार्ट डिवाइस के रूप में डिज़ाइन किया गया है. इसमें 16-इंच के बड़े पहिये दिए गए हैं, जो भारतीय सड़कों के लिए 159 मिमी का अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस सुनिश्चित करते हैं. इसके फीचर्स की सूची काफी लंबी है:

सुरक्षा: चोरी और टो (Towing) डिटेक्शन, जियो-फेंसिंग (Geo-fencing), रिमोट लॉकिंग.

ड्राइविंग सुविधा: लाइव लोकेशन ट्रैकिंग, राइड इनसाइट्स, रिवर्स मोड.

आधुनिक तकनीक: इसमें 32-बिट ARM Cortex Dual Core M7 प्रोसेसर लगा है, जिसमें 4G LTE (eSIM के साथ), GPS, GLONASS और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है.

बिल्ड क्वालिटी: स्कूटर के सभी महत्वपूर्ण हिस्से, जैसे बैटरी, मोटर और MCU (मोटर कंट्रोल यूनिट) को IP67 रेटिंग मिली है, जिसका मतलब है कि वे पानी और धूल से सुरक्षित हैं.

क्या आपको यह स्कूटर खरीदना चाहिए?

अगर आप ₹65,000 की शुरुआती कीमत में 100 किमी से ज़्यादा रेंज, आधुनिक कनेक्टिविटी फीचर्स, और अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस वाला एक भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं, तो Numeros N-First एक शानदार विकल्प हो सकता है. कम कीमत का लाभ उठाने के लिए इसे जल्द ही खरीदना होगा.