ओबेन इलेक्ट्रिक ने शुरू किया ‘मेगा फेस्टिव सेलिब्रेशन’, Rorr इलेक्ट्रिक बाइक्स पर मिलेगा तगड़ा डिस्काउंट

Electric Bike Discount: भारत की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कंपनी ओबेन इलेक्ट्रिक (Oben Electric) ने आज ‘मेगा फेस्टिव उत्सव’ की शुरुआत की है. ये यह एक नेशनल लेवल का फेस्टिव ऑफर है, जो कंपनी की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल Rorr EZ Sigma और Rorr EZ पर लागू होगा. फेस्टिव सीजन के मौके पर कंपनी कस्टमर्स को ₹35,000 तक के खास फायदे दे रही है. इस पहल का मकसद शहरों के कस्टमर्स के लिए प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को और ज्यादा किफायती बनाना है.

कितना मिलेगा फायदा

त्योहारों के इस ऑफर के तहत Rorr EZ Sigma या Rorr EZ खरीदने वाले कस्टमर्स को ₹20,000 का सीधा लाभ मिलेगा, जो पहले से ही कीमत में शामिल है. इसके अलावा कस्टमर्स को ₹10,000 तक का कैशबैक और हर खरीद पर पक्का गोल्ड कॉइन भी दिया जाएगा. इसके अलावा एक लकी कस्टमर को iPhone जीतने का मौका भी मिलेगा.

सबसे बड़ी खासियत

इस फेस्टिव ऑफर की सबसे बड़ी खासियत हाल ही में लॉन्च की गई नई पीढ़ी की इलेक्ट्रिक कम्यूटर मोटरसाइकिल Rorr EZ Sigma है. इसमें राइडर की जरूरतों को ध्यान में रखकर कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं. इसकी मुख्य खासियतों में शामिल हैं-IDC 175 किमी तक की रेंज, 95 किमी/घंटा की टॉप स्पीड, सिर्फ 3.3 सेकंड में 0 से 40 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ने की कैपेसिटी, तीन एडैप्टिव राइड मोड (Eco, City, Havoc), भीड़ वाली जगह पर आसानी से बाइक घुमाने के लिए रिवर्स मोड और 5-इंच का TFT कलर डिस्प्ले, जिसमें नेविगेशन और स्मार्ट अलर्ट की सुविधा भी मिलती है.

Rorr EZ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में तीन बैटरी ऑप्शन मिलते हैं-2.6 kWh, 3.4 kWh और 4.4 kWh, जिससे राइडर्स अपनी डेली की जरूरत के हिसाब से रेंज और परफॉर्मेंस चुन सकते हैं. Rorr EZ सीरीज की शुरुआती कीमत ₹99,999 (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.