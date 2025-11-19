सिर्फ 30 रुपये में 175 km भागती है Oben Rorr EZ Sigma, पेट्रोल भरवाने का टेंशन ही खत्म

Oben Rorr EZ: भारत में लाखों लोग पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से परेशान हो चुके हैं, नतीजतन लोग बाइक्स के ऐसे ऑप्शन तलाश रहे हैं जो स्मार्ट, सस्ते और भविष्य के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं. इन्हीं में से एक ऑप्शन है ओबेन रोर ईजी सिग्मा (Oben Rorr EZ Sigma) जिसे चलाना कम खर्चीला तो है ही साथ ही ये काफी मॉडर्न इलेक्ट्रिक बाइक है, जिसे पूरी तरह भारत में डिजाइन और बनाया गया है. इसे खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि आपको एक ही बाइक में आराम, शानदार परफॉर्मेंस और अच्छी बचत मिल जाए. इसमें न पेट्रोल इंजन जैसा तेज शोर है, न गर्म होने की समस्या और न ही बार-बार सर्विस का झंझट. मतलब चलाने में ज्यादा मजा, खर्च कम और रखरखाव भी आसान.

1.ज्यादा चलाएं, कम खर्च करें

एक आम पेट्रोल बाइक आपको लगभग 50–60 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है. अगर आप रोज 40–50 किलोमीटर चलाते हैं, तो आपको हर दिन करीब ₹100–120 का पेट्रोल लग जाता है. एक महीने में यह खर्च सिर्फ पेट्रोल पर ही ₹3,000–4,000 तक पहुंच जाता है, वह भी तब जब पेट्रोल की कीमतें और बढ़ती रहती हैं. लेकिन Oben Rorr EZ Sigma में ऐसा नहीं है. इस इलेक्ट्रिक बाइक को फुल चार्ज करने में ₹30 से भी कम खर्च आता है और एक बार चार्ज होने पर यह 175 किलोमीटर (IDC) तक चल सकती है. यानी अधिकतर लोगों को सिर्फ 3–4 दिन में एक बार चार्ज करना पड़ेगा. इसका मतलब आपका महीने भर का कुल खर्च सिर्फ ₹200–300 के बीच रहता है, जो पेट्रोल बाइक के मुकाबले बेहद कम है. कम खर्च, कम झंझट और ज्यादा चलने की आजादी. यही Oben Rorr EZ Sigma की सबसे बड़ी खूबी है.

2.पेट्रोल बाइक से बेहतर आराम

इस बाइक में गियर नहीं, क्लच नहीं और कंपन बिलकुल नहीं. इसलिए Oben Rorr EZ Sigma चलाना बेहद आसान और आरामदायक लगता है. चाहे शहर का ट्रैफिक हो या लंबी दूरी का सफर, यह आपको हमेशा स्मूथ राइड देती है. इसकी सीट को खास तरह से डिजाइन किया गया है ताकि खराब या ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी आपको आराम महसूस हो. इसके साथ मिलने वाला एडजस्टेबल सस्पेंशन और ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस स्पीड ब्रेकर और गड्ढों से भरे रास्तों को भी आसान बना देता है. सबसे खास बात यह है कि जैसे ही आप थ्रॉटल घुमाते हैं, यह तुरंत रिएक्शन देती है. यह सिर्फ 3.3 सेकेंड में 0 से 40 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ लेती है. इसका मतलब है कि आप बिना किसी रुकावट के ट्रैफिक गैप पकड़ सकते हैं और सिग्नल से तेजी से निकल सकते हैं. स्मूथ राइड, कम मेहनत और ज्यादा आराम, यही है Rorr EZ Sigma का असली कम्फर्ट है.

3.लंबी रेंज, फास्ट चार्जिंग

जहां पेट्रोल बाइक में हर कुछ दिनों में पेट्रोल भरवाना एक आम आदत बन जाती है, वहीं Oben Rorr EZ Sigma इस झंझट को पूरी तरह खत्म कर देती है. अगर आपकी डेली राइड 40–50 किमी के आसपास होती है, तो इसकी 175 किमी की रेंज आपको आराम से 3–4 दिन तक बिना चार्ज किए चला ले जाती है. और जब चार्ज करने की बारी आती भी है, तो इसका फास्ट चार्जर सिर्फ 1.5 घंटे में 0 से 80% तक चार्ज कर देता है. यह समय आप ऑफिस में रहते हुए या घर पर आराम करते हुए आसानी से निकाल लेते हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब आपको पेट्रोल पंप जाने की जरूरत नहीं पड़ती. बस घर पर प्लग लगाएं और बेफिक्र होकर अपनी बाइक चलायें.

4.स्मार्ट, सेफ और पूरी तरह हाइटेक

Oben Rorr EZ Sigma आपको एक ऐसा राइडिंग एक्सपीरियंस देती है जो आज की स्मार्ट लाइफस्टाइल के बिल्कुल अनुकूल है. इसमें आपको 5-इंच का फुल-कलर को पार्क करने को बेहद आसान बना देता है, खासकर तंग जगहों में. वहीं Oben Electric ऐप की मदद से आप अपनी बाइक को ट्रैक कर सकते हैं, किसी भी अहम अलर्ट को तुरंत देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बाइक को दूर से लॉक भी कर सकते हैं. इसमें एंटी-थेफ्ट प्रोटेक्शन, रिमोट डायग्नोस्टिक्स और राइड हिस्ट्री जैसी फीचर्स भी शामिल हैं, जो आपकी सुरक्षा और सुविधा दोनों को बढ़ाती हैं. यही वजह है कि यह सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं, बल्कि भारत की नई पीढ़ी के लिए बनाया गया एक स्मार्ट और मॉडर्न वाहन है.

5.मजबूत बाइक

पेट्रोल बाइक में बार-बार सर्विसिंग, ऑयल बदलना और इंजन के खराब होने जैसी प्रॉब्लम आम होती हैं. लेकिन Oben Rorr EZ Sigma में यह झंझट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो ऑयल की जरूरत होती है, ना फिल्टर बदलने की, और ना ही इंजन घिसने की चिंता रहती है. यह बाइक Oben की पेटेंटेड LFP बैटरी से चलती है, जिसे खासतौर पर भारतीय मौसम के लिए बनाया गया है. चाहे गर्मी हो, नमी हो या धूल, यह बैटरी हर परिस्थिति में बेहतर परफॉर्मेंस देती है और इसकी उम्र आम बैटरियों के मुकाबले दो गुना ज्यादा होती है.