Odysse ने किया धमाका, लॉन्च कर दिया हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर SUN, मिलेंगी ये खासियतें
Odysse Sun Electric scooter: डिसी सन 70 किमी/घंटा की मैक्सिमम स्पीड ऑफर करता है. इसे अगर एक बार चार्ज किया जाए तो ये लगभग 85-130 किमी की रेंज ऑफर करता है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 13, 2025, 12:01 PM IST
Odysse Sun Electric scooter: इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी, ओडिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने आज अपने लेटेस्ट हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर - ओडिसी सन को लॉन्च कर दिया है. रोज़मर्रा के सफ़र में बेहतर प्रदर्शन, आराम और स्मार्ट सुविधाओं की चाहत रखने वाले राइडर्स के लिए इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में काफी कुछ मिलने वाला है. ओडिसी सन एक शक्तिशाली लिथियम-आयन बैटरी कॉन्फ़िगरेशन, हाइटेक फीचर्स व स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ आता है. 

किन खासियतों से है लैस 

ओडिसी सन 70 किमी/घंटा की मैक्सिमम स्पीड ऑफर करता है. इसे अगर एक बार चार्ज किया जाए तो ये लगभग 85 किमी (1.95 किलोवाट घंटा) और 130 किमी (2.90 किलोवाट घंटा) की रेंज ऑफर करता है. स्कूटर की बैटरी AIS 156 प्रमाणित हैं और इन्हें केवल 4 से 4.5 घंटे में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है, जो रोजाना इस्तेमाल के लिए बेहतरीन साबित होती हैं. ओडिसी सन 2500W पीक मोटर द्वारा संचालित है और इसमें तीन ट्रांसमिशन मोड - ड्राइव, पार्किंग और रिवर्स - हैं जो इसे अर्बन ट्रैफिक में चलाने लायक बनाते हैं.

इस स्कूटर में बेहतरीन कम्फर्ट के लिए टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक, डिजिटल मीटर और हाइड्रोलिक मल्टी-लेवल एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर भी शामिल हैं. राइडर्स को बेहतर सेफ्टी के लिए 32 लीटर का जोरदार अंडर-सीट स्टोरेज कम्पार्टमेंट मिलता है. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको कीलेस स्टार्ट-स्टॉप, एलईडी लाइटिंग सिस्टम और डबल फ्लैश रिवर्स लाइट का फायदा मिलता है. 

जोरदार कलर ऑप्शन

चार आकर्षक रंगों - पेटिना ग्रीन, गनमेटल ग्रे, फैंटम ब्लैक और आइस ब्लू - में उपलब्ध ओडिसी सन की स्टाइलिंग इसके गतिशील प्रदर्शन से मेल खाती है. इसकी कीमत ₹81,000 है (1.95 किलोवाट घंटा) और ₹91,000 (2.90 किलोवाट घंटा) एक्स-शोरूम कीमत के साथ, ओडिसी सन ऑनलाइन और कंपनी के डीलरशिप नेटवर्क पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है. अपने दमदार प्रदर्शन, रेंज और प्रीमियम फीचर्स के संयोजन के साथ, यह हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में एक नया मानक स्थापित करता है. 

;