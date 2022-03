आज लॉन्च होगा Okhi 90 इलेक्ट्रिक स्कूटर, महज 10 सेकंड में पकड़ लेगा 90 Km/h की स्पीड

नई दिल्ली: Okinawa ऑटो टेक आज यानी 24 मार्च को भारत में अपना नया हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने जा रहा है. इस स्कूटर का नाम Okhi 90 है. कंपनी के अनुसार Okhi 90 इलेक्ट्रिक स्कूटर इस सेगमेंट में कंपनी की सेल क बूस्ट करेगा. Okhi 90 की लॉन्चिंग से पहले इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताया जा रहा है कि, Okhi 90 इलेक्ट्रिक स्कूटर में हाई-टेक फीचर्स, सिंगल चार्ज में 150 किमी तक की रेंज और कई दूसरे बेहतरीन फीचर्स मिलेंगे. आइए इस स्कूटर के बारे में विस्तार से बताते हैं.

Okinawa ने ट्विटर पर दी जानकारी

Okinawa ने हाल ही में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर Okhi 90 को लेकिर एक ट्वीट किया था. जिसमें कंपनी ने #PowertheChange Stay Tuned to Know More! कैप्शन दिया. आपको बता दें Okinawa देश की टॉप-10 इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चर में से एक है. गौरलतब है कि Okhi 90 नया हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिससे Okinawa के पोर्टफोलियो में लो-स्पीड और हाई-स्पीड दोनों किस्म के स्कूटर्स का विकल्प अब ग्राहकों को मिलेगा. इस स्कूटर का टेस्ट मॉडल कई बार टेस्टिंग के वक्त देखा जा चुका है जो दिखने में काफी आकर्षक है.

ये भी पढ़ें: गाड़ी की RC ट्रांसफर कराने के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे RTO के चक्कर, बस करना होगा ये काम

इन शानदार फीचर्स के साथ लॉन्च होगा स्कूटर

Okinawa इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ चौड़ा फ्रंट कोल और उसपर लगे एलईडी इंडिकेटर्स, एलईडी हेडलैंप्स और एलईडी डेटाइम रनिंग लाइट्स दे सकती है. ये स्कूटर क्रोम गार्निश वाले रियर व्यू मिरर्स, उभरी हुई पिछली सीट के साथ चंकी ग्रैब रेल, अलॉय व्हील्स और एलईडी टेललाइट्स के साथ आएगा. कंपनी ने ओखी 90 इलेक्ट्रिक स्कूटर मोटरसाइकिल वाला फील देने के हिसाब से डिजाइन किया है. इसके अलावा एलईडी इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर भी दिया जाएगा जो स्पीड, रेंज और बैटरी चार्ज जैसी कई अन्य जानकारियां राइडर को देता है.

मिल सकती है कनेक्टेड तकनीक

अनुमान लगाया जा रहा है कि नया ई-स्कूटर ई-सिम के साथ आएगा जिससे कनेक्टेड फीचर्स स्मार्टफोन एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया जा सकेगा. इसके जरिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, व्हीकल अलर्ट, जिओ फेंसिंग, ई-कॉल, डायगनॉस्टिक और राइड बिहेवियर एनालिसिस जैसे बहुत सारे फीचर्स स्कूटर से जुड़ेंगे. कंपनी ने अबतक स्कूटर की क्षमता पर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसे लिथियम-आयन बैटरी पैक मिल सकता है. इसकी टॉप स्पीड 80 किमी/घंटा हो सकती है और एक चार्ज में इसे 150 किमी तक चलाए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली की सड़कों पर चलने के बदल जाएंगे नियम, एक अप्रैल से खास लेन में चलेंगी बसें

इतनी हो सकती है कीमत

हालांकि Okinawa आज स्कूटर लॉन्च करने जा रही है. इसी के बाद इसकी आधिकारिक कीमत सामने आ सकेगी. लेकिन सूत्रों का कहना है कि ये स्कूटर 1 लाख रुपये से 1.20 लाख रुपये के बीच हो सकता है. मार्केट में ये Ola S1, Simple One, Bajaj Chetak, TVS iQube, Ather 450X को कड़ी टक्कर देगा.