हॉलीवुड की सुपरबाइक्स भी पड़ेंगी फीकी! इंडियन कॉन्सेप्ट बाइक का धमाकेदार डिजाइन और धांसू लुक बना रहा सनसनी
हॉलीवुड की सुपरबाइक्स भी पड़ेंगी फीकी! इंडियन कॉन्सेप्ट बाइक का धमाकेदार डिजाइन और धांसू लुक बना रहा सनसनी

ola cruiser: हाल में ही ओला इलेक्ट्रिक ने 15 अगस्त को संकल्प 2025 में अपनी कई बाइक और स्कुटी को पेश किया है जिसमें ओला क्रूजर जो एक कॉन्सेप्ट बाइक है इसे भी शो के दौरान दिखाया गया था जिसके लुक और स्पेसिफिकेशन के चर्चे पूरे देश में चल रहे हैं.

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 10:19 AM IST
ola: आज हम जिस फ्यूचरेस्टिक बाइक की बात कर रहें हैं इस बाइक का नाम ओला क्रूजर है इस बाइक को ओला ने संकल्प 2025 के दौरान  15 अगस्त  को सबसे सामने पेश किया, ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है जिसको काफी पसंद किया जा रहा है इवेंट में कई बाइक के कॉन्सेप्ट वर्जन को लॉन्च किया गया पर सबका ध्यान ओला क्रूजर के तरफ अधिक गया, क्योंकि इस बाइक के लुक को काफी दमदार और स्टाइलिश बनाया गया था, इस बाइक के बारे में पुरी इनफॉर्मेशन तो नहीं दी गई है पर शो के दौरान इस बाइक के कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी. आज हम लीक हुए इनफॉर्मेशन के बारे में आपको बताएंगे. 

डिजाइन और लुक्स 
ओला क्रुजर बाइक के डिजाइन की बात करें तो इसके लुक को इवेंट पर जिसने भी देखा उसे इसके लुक का तारीफ किया था, इसके डिजाइन की बात करें तो इसको एक रेट्रो फ्यूचरेस्टिक लुक देने की कोशिश की गई है जो इस स्टाइलिस भी बनाने का भी काम करती है, साथ ही इसमें चौड़े हैंडलबार, आगे की ओर लगे फुटपेग और सिंगल-सीट दिया गया है, जो इस बाइक को एक तगड़ा क्रूजर लुक देने का काम करता है, अगर आप क्रूजर बाइक के शौकीन हैं तो आप इस बाइक के लॉन्च होने का इंतजार कर सकते हैं, इसका लुक जेन जी बच्चों को भी काफी पसंद आएगा. क्योंकि इसका फ्यूचेरेस्टिक लुक कमाल का है. 

फीचर्स 
ओला क्रुजर के फीचर्स की बात करें तो इसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस फीचर्स देखने को मिलेंगे, साथ हीं इसमें आपको मिलेगी 8-इंच की टचस्क्रीन देखने को मिल सकती है, और TFT टचस्क्रीन डिस्प्ले जिसके साथ आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं. जिससे अपनी मैसेज और कॉल के साथ आप सभी अपडेट ले सकते हैं, इस डिस्प्ले पर आप अपने फोन के नोटिफिकेशन को ला सकते हैं जिससे आपको बाइक चलाते समय फोन को जेब से बाहर नहीं निकालना पड़ेगा. आप बाइक के डिस्प्ले पर ही अपने नोटिफिकेशन को देख सकते हैं. साथ हीं इस बाइक में आपको म्यूजिक प्लेयर के साथ स्पीकर भी देखने को मिल सकते हैं  जिसमें आप गाने और एग्जॉस्ट साउंड  को भी बजा सकते हैं. साथ ही इस क्रूजर बाइक के बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमे जीपीएस, एलॉय व्हील, डिस्क ब्रेक, एलईडी लाइट, यूएसबी चार्जर, फास्ट चार्जर जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे. और इसमें 

यह भी पढ़ें: 3996 सीसी... पावरफुल SUV और साथ में स्पोर्टी लुक! Porsche की सबसे तगड़ी कार

कीमत
कंपनी का कहना है कि ओला क्रूजर का एक्स शोरूम कीमत  2.70 लाख रुपये हो सकती है, जो इस फ्यूचरेस्टिक बाइक के हिसाब से ठिक है.

