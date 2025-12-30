Advertisement
Ola Electric का धमाका: देश की पहली स्वदेशी '4680 भारत सेल' वाली Roadster X+ को मिली सरकारी मंजूरी

Ola Electric Scooter Bike: सरकारी सर्टिफिकेशन मिलने के बाद अब ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी इस क्रांतिकारी बाइक की डिलीवरी शुरू करने की तैयारी कर ली है. कंपनी का लक्ष्य भारत के उस विशाल टू-व्हीलर मार्केट पर कब्जा करना है.

 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 12:38 PM IST
Ola Electric Scooter Bike Delivery: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली Ola Electric ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. कंपनी की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, Roadster X+ (9.1 kWh), को सरकार की टेस्टिंग एजेंसी iCAT (Manesar) से आधिकारिक मंजूरी मिल गई है. इस बाइक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें ओला खुद का इनहाउस डेवलप किया गया '4680 भारत सेल' (Bharat Cell) बैटरी पैक लगाया गया है. इस सर्टिफिकेशन के साथ ही ओला अब भारत की ऐसी पहली कंपनी बन गई है जो पूरी तरह से इन-हाउस डेवलप सेल तकनीक वाली मोटरसाइकिल बाजार में उतार रही है.

500 किलोमीटर की रेंज
Roadster X+ ने इलेक्ट्रिक बाइकिंग की दुनिया में रेंज की चिंता को पूरी तरह खत्म कर दिया है. यह बाइक एक बार चार्ज होने पर 500 किलोमीटर तक की शानदार रेंज देने का दावा करती है. ओला की '4680 भारत सेल' तकनीक न केवल अधिक ऊर्जा प्रदान करती है, बल्कि यह गर्मी को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने (Thermal Performance) में भी सक्षम है. इतनी लंबी रेंज होने के कारण अब लोग न केवल शहरों में, बल्कि छोटे कस्बों और एक शहर से दूसरे शहर के बीच भी बिना रुके सफर कर सकेंगे.

'भारत सेल' 
ओला ने अपनी वर्टिकल इंटीग्रेशन रणनीति के तहत इस सेल को खुद तैयार किया है. कंपनी ने अब इस अत्याधुनिक 4680 सेल प्लेटफॉर्म का विस्तार अपने पूरे पोर्टफोलियो में कर दिया है, जिसमें स्कूटर और मोटरसाइकिल दोनों शामिल हैं. ओला के प्रवक्ता के अनुसार, यह कदम भारत को ईवी तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है. यह तकनीक विशेष रूप से उन इलाकों के लिए गेम-चेंजर साबित होगी जहाँ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी विकसित हो रहा है.

सेफ़्टी और क्वालिटी 
Roadster X+ को यह सरकारी मंजूरी कड़ी जांच और टेस्टिंग के बाद मिली है. इसमें सुरक्षा, इलेक्ट्रिकल परफॉरमेंस और पर्यावरण अनुकूलता जैसे कई कड़े मापदंडों को परखा गया. इसके साथ ही, इसके 9.1 kWh बैटरी पैक को ARAI (AIS-156 Amendment 4) द्वारा भी प्रमाणित किया गया है. टेस्टिंग के दौरान बैटरी को पानी में डुबोकर (Water Immersion), आग और झटकों (Mechanical Shock) जैसे मुश्किल हालातों में टेस्ट किया गया, जिसमें ओला की तकनीक पूरी तरह खरी उतरी है.

जल्द शुरू होगी डिलीवरी
सरकारी सर्टिफिकेशन मिलने के बाद अब ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी इस क्रांतिकारी बाइक की डिलीवरी शुरू करने की तैयारी कर ली है. कंपनी का लक्ष्य भारत के उस विशाल टू-व्हीलर मार्केट पर कब्जा करना है, जहाँ आज भी पेट्रोल मोटरसाइकिलों का दबदबा है. अपनी स्वदेशी बैटरी तकनीक और किफायती प्रदर्शन के दम पर ओला न केवल प्रदूषण कम करने, बल्कि ग्राहकों को एक आधुनिक और सुरक्षित राइडिंग अनुभव देने के लिए तैयार है.

