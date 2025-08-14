Ola Electric का धमाका, लॉन्च से पहले जारी कर दिया नए स्कूटर्स का टीजर
Advertisement
trendingNow12880570
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Ola Electric का धमाका, लॉन्च से पहले जारी कर दिया नए स्कूटर्स का टीजर

Ola Scooter Teaser: ओला इलेक्ट्रिक 15 अगस्त को संकल्प 2025 में नए स्कूटर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड को अनवील करने जा रही है. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 02:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ola Electric का धमाका, लॉन्च से पहले जारी कर दिया नए स्कूटर्स का टीजर

Ola Scooter Teaser: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ओला इलेक्ट्रिक बड़ा धमाका करने जा रह है, दरअसल कंपनी इस दिन नए प्रोडक्ट्स को अनवील करने जा रही है साथ ही साथ, नई कुछ नए ऐलान भी किए जाएंगे. कंपनी खास तौर पर, ब्रांड अपना सालाना 'संकल्प 2025' कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जो तमिलनाडु के कृष्णागिरी स्थित इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता के ओला गिगाफैक्ट्री में आयोजित किया जाएगा. इस इवेंट में ब्रांड के प्रोडक्ट और अपकमिंग तकनीक के लिए लेटेस्ट रोडमैप की घोषणा की जाएगी. 

यह भी पढ़ें: Tata Altroz vs Toyota Glanza: कौन सी हैचबैक है आपके बजट और जरूरत के हिसाब से परफेक्ट, जानें सबकुछ

इस कार्यक्रम से पहले, ओला इलेक्ट्रिक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नया टीज़र जारी किया है, जिसमें एक नए उत्पाद का प्रदर्शन किया गया है. नए प्रोडक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है. हालाँकि, छोटी क्लिप में दिखाई गई झलकियों के आधार पर, यह ऑटोमेकर की ओर से एक नई पेशकश होने की उम्मीद है. टीज़र वीडियो से यह भी पता चलता है कि इनमें से एक स्कूटर स्पोर्टी डिज़ाइन वाला है और ब्रांड की मिनिमलिस्टिक बॉडी डिज़ाइन भाषा को आगे बढ़ाता है.

टीज़र में एक और उत्पाद दिखाई दे रहा है, जिसका डिज़ाइन अपेक्षाकृत सरल प्रतीत होता है। इसमें आगे की तरफ छोटी चोंच और आक्रामक टेल की बजाय सिंगल-पीस ग्रैब हैंडल है. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक स्कूटर के एप्रन में एक छोटा सा छेद दिखाई दे रहा है. यह जगह कैमरे के लिए बनाई गई प्रतीत होती है, जो इसमें उन्नत सुविधाओं की मौजूदगी का संकेत देता है.

यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा ने खरीदी अपनी ड्रीम कार, जानें क्यों नंबर प्लेट में लिखवाया '3015'

स्कूटरों के अलावा, ब्रांड ने 12 अगस्त को खुलासा किया कि वह संकल्प इवेंट के दौरान अपने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए अपना लेटेस्ट MoveOS 6 सॉफ़्टवेयर पेश करेगा. इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता द्वारा नए सॉफ़्टवेयर में AI कार्यक्षमताओं को शामिल करने की उम्मीद है, जिसमें AI चैटबॉट और क्रुट्रिम-संचालित वॉयस असिस्टेंट जैसे अन्य फ़ीचर शामिल हैं। पिछले साल के इवेंट के दौरान, कंपनी ने मौजूदा MoveOS 5 लॉन्च किया था, जो कई सुरक्षा और सुविधा संवर्द्धन के साथ आया था.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

ola electric

Trending news

आजादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आखिर दिल्ली में क्या हो रहा था? ऐसा था माहौल
Independence Day
आजादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आखिर दिल्ली में क्या हो रहा था? ऐसा था माहौल
किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, पानी ने मचाया हाहाकार.. अब तक 10 की मौत
Kishtwar
किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, पानी ने मचाया हाहाकार.. अब तक 10 की मौत
PAK आर्मी चीफ का 15 अगस्त वाला खूनी प्लान हुआ एक्सपोज, पूर्व मेजर ने कर दिया खुलासा
Asim Munir
PAK आर्मी चीफ का 15 अगस्त वाला खूनी प्लान हुआ एक्सपोज, पूर्व मेजर ने कर दिया खुलासा
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिका पर SC बोला, जमीनी हकीकत पर होगा फैसला
Supreme Court
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिका पर SC बोला, जमीनी हकीकत पर होगा फैसला
महाराष्ट के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, तीन पर केस दर्ज
PM Mudra Yojana
महाराष्ट के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, तीन पर केस दर्ज
रामकृष्ण परमहंस ने क्यों कहा था- 'जितने मत, उतने पथ', ये शिक्षाएं आज भी क्यों हैं...
Ramakrishna Paramhansa
रामकृष्ण परमहंस ने क्यों कहा था- 'जितने मत, उतने पथ', ये शिक्षाएं आज भी क्यों हैं...
जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' नया खतरा, लेकिन ये हैं कौन और कैसे करते हैं काम?
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' नया खतरा, लेकिन ये हैं कौन और कैसे करते हैं काम?
निमिषा प्रिया मामले में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका, SC में आज होगी सुनवाई
Nimisha Priya
निमिषा प्रिया मामले में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका, SC में आज होगी सुनवाई
चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं...आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस
Delhi stray dogs
चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं...आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
Raj Bhavan
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
;