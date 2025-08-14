Ola Electric का धमाका, लॉन्च से पहले जारी कर दिया नए स्कूटर्स का टीजर

Ola Scooter Teaser: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ओला इलेक्ट्रिक बड़ा धमाका करने जा रह है, दरअसल कंपनी इस दिन नए प्रोडक्ट्स को अनवील करने जा रही है साथ ही साथ, नई कुछ नए ऐलान भी किए जाएंगे. कंपनी खास तौर पर, ब्रांड अपना सालाना 'संकल्प 2025' कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जो तमिलनाडु के कृष्णागिरी स्थित इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता के ओला गिगाफैक्ट्री में आयोजित किया जाएगा. इस इवेंट में ब्रांड के प्रोडक्ट और अपकमिंग तकनीक के लिए लेटेस्ट रोडमैप की घोषणा की जाएगी.

Get ready to experience our moonshot come to life!

More on 15th August. Register now for Sankalp 2025.

Link in bio. pic.twitter.com/QJlxicIu8r — Ola Electric (@OlaElectric) August 14, 2025

इस कार्यक्रम से पहले, ओला इलेक्ट्रिक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नया टीज़र जारी किया है, जिसमें एक नए उत्पाद का प्रदर्शन किया गया है. नए प्रोडक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है. हालाँकि, छोटी क्लिप में दिखाई गई झलकियों के आधार पर, यह ऑटोमेकर की ओर से एक नई पेशकश होने की उम्मीद है. टीज़र वीडियो से यह भी पता चलता है कि इनमें से एक स्कूटर स्पोर्टी डिज़ाइन वाला है और ब्रांड की मिनिमलिस्टिक बॉडी डिज़ाइन भाषा को आगे बढ़ाता है.

टीज़र में एक और उत्पाद दिखाई दे रहा है, जिसका डिज़ाइन अपेक्षाकृत सरल प्रतीत होता है। इसमें आगे की तरफ छोटी चोंच और आक्रामक टेल की बजाय सिंगल-पीस ग्रैब हैंडल है. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक स्कूटर के एप्रन में एक छोटा सा छेद दिखाई दे रहा है. यह जगह कैमरे के लिए बनाई गई प्रतीत होती है, जो इसमें उन्नत सुविधाओं की मौजूदगी का संकेत देता है.

स्कूटरों के अलावा, ब्रांड ने 12 अगस्त को खुलासा किया कि वह संकल्प इवेंट के दौरान अपने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए अपना लेटेस्ट MoveOS 6 सॉफ़्टवेयर पेश करेगा. इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता द्वारा नए सॉफ़्टवेयर में AI कार्यक्षमताओं को शामिल करने की उम्मीद है, जिसमें AI चैटबॉट और क्रुट्रिम-संचालित वॉयस असिस्टेंट जैसे अन्य फ़ीचर शामिल हैं। पिछले साल के इवेंट के दौरान, कंपनी ने मौजूदा MoveOS 5 लॉन्च किया था, जो कई सुरक्षा और सुविधा संवर्द्धन के साथ आया था.