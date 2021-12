पूरी रफ्तार पर जारी Ola इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का प्रोडक्शन, इस दिन से शुरू होगी डिलिवरी

नई दिल्लीः ओला इलेक्ट्रिक के ग्राहकों के लिए कंपनी की सीईओ भाविश अग्रवाल का ट्वीट एक खुशखबरी लेकर आया है जिसमें उन्होंने उत्पादन पूरे जोर पर होने की बात कही है. पिछले हफ्ते ही भाविश ने S1 और S1 प्रो की डिलिवरी डेट ग्राहकों को बताई थी. ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के भारत में लॉन्च के बाद ही इसे दमदार प्रतिक्रिया मिली थी और करीब 4 महीने इंतजार के बाद अब ग्राहकों को इसकी डिलेवरी मिलने वाली है. ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया है कि नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स 15 दिसंबर 2021 से ग्राहकों को मिलना शुरू हो जाएंगे.

Nothing can be more beautiful than a manufacturing line running at full speed!! pic.twitter.com/4NzudheS58

— Bhavish Aggarwal (@bhash) December 11, 2021