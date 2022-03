पहले उठा धुआं, फिर धू-धू कर जलने लगा Ola इलेक्ट्रिक स्कूटर, खरीदने का है प्लान तो ना देखें VIDEO

नई दिल्लीः Ola S1 Pro - ओला एस1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में तेजी से ग्राहकों को पसंद आ रहा है, इसकी बिक्री के आंकड़े ये बात बताते हैं. लेकिन पुणे रजिस्टर्ड एक Ola S1 प्रो में आग लग गई. सड़क के बगल में खड़ा ये स्कूटर देखते ही देखते धू धू कर जलने लगता है. इस खबर में दिख रहे वीडियो में ओला एस1 प्रो से पहले धुआं निकलना शुरू होता है और फिर छोटे से धमाके के साथ इसमें भयानक आग लग जाती है. इस बारे में ओला का कहना है कि वाहन मालिक से उनकी बात हो चुकी है और यात्री पूरी तरह सुरक्षित है.

Oh No!

Looks like #OLA pic.twitter.com/QZlYkvMbMh

— Vinkesh Gulati (@VinkeshGulati) March 26, 2022