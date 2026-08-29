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Ola Electric ने लॉन्च किया नया S1Z स्कूटर, एक चार्ज में मिलेगी 301 किलोमीटर तक की तगड़ी रेंज, कीमत...

भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए Ola Electric ने अपना नया स्कूटर Ola S1Z लॉन्च कर दिया है. इस स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत इसकी दमदार बैटरी लाइफ और जबरदस्त रेंज है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 29, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 10:56 AM IST
Ola Electric ने लॉन्च किया नया S1Z स्कूटर, एक चार्ज में मिलेगी 301 किलोमीटर तक की तगड़ी रेंज, कीमत...
Image Credit: Ola नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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