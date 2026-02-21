Advertisement
पुरानी Punch ईवी Vs नई Punch ईवी: यहां समझें दोनों इलेक्ट्रिक कारों के बीच का बड़ा फर्क

पुरानी Punch ईवी Vs नई Punch ईवी: यहां समझें दोनों इलेक्ट्रिक कारों के बीच का बड़ा फर्क

Tata Punch EV Facelift: नए और पुराने मॉडल के बीच सबसे बड़ा बदलाव इसकी बैटरी कपैसिटी है. पुराने मॉडल में 25kWh और 35kWh के बैटरी पैक मिलते थे, वहीं नए अपडेटेड वर्जन में अब 30kWh और 40kWh के बड़े बैटरी ऑप्शन दिए गए हैं.

Feb 21, 2026
पुरानी Punch ईवी Vs नई Punch ईवी: यहां समझें दोनों इलेक्ट्रिक कारों के बीच का बड़ा फर्क

Tata Punch EV Facelift: भारत में नई Tata Punch EV 2026 Facelift को लॉन्च कर दिया गया है. इस कार को BaaS (Battery-as-a-Service) मॉडल के साथ मात्र ₹6.49 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. अगर आप नई पंच ईवी को बिना बैटरी के साथ खरीदते हैं तो आपको ₹2.6 प्रति किलोमीटर की फीस देनी होगी. वहीं, यदि आप बैटरी के साथ पूरी कार खरीदना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआती इंट्रोडक्टरी कीमत ₹9.69 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है. ये कार सिंगल चार्ज में 468 किमी तक की ड्राइविंग रेंज देगी और डीसी फास्ट चार्जर से केवल 26 मिनट में ही 80% तक चार्ज हो जाएगी. पुरानी पंच ईवी से हटकर नई पंच ईवी में काफी सारे अपडेट्स दिए गए हैं. चलिए दोनों के बीच का अंतर समझते हैं. 

 

पावरट्रेन और परफॉरमेंस
नए और पुराने मॉडल के बीच सबसे बड़ा बदलाव इसकी बैटरी कपैसिटी है. पुराने मॉडल में 25kWh और 35kWh के बैटरी पैक मिलते थे, वहीं नए अपडेटेड वर्जन में अब 30kWh और 40kWh के बड़े बैटरी ऑप्शन दिए गए हैं. बदलाव की वजह से रेंज में बढ़ोतरी हुई है. 30kWh वेरिएंट अब 375 किमी (पिछले से 110 किमी ज्यादा) और 40kWh वेरिएंट 468 किमी (पिछले से 103 किमी ज्यादा) की रेंज का दावा कर रहा है. 

चार्जिंग तेज हुई 
टाटा ने नई पंच EV की चार्जिंग स्पीड को भी अपग्रेड किया है. एसी (AC) चार्जिंग सपोर्ट पहले की तरह ही 7.2kW पर स्टेबल है, लेकिन डीसी (DC) फास्ट चार्जिंग सपोर्ट को 50kW से बढ़ाकर 65kW कर दिया गया है. इस सुधार की वजह से, बड़ी बैटरी होने के बावजूद नया मॉडल डीसी चार्जर पर बहुत तेज़ी से चार्ज होता है. अब 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में इसे मात्र 30 मिनट का समय लगता है, जबकि पुराने मॉडल को इसके लिए 40 से 56 मिनट तक का समय लगता था.

डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो नई पंच EV में कुछ छोटे बदलाव किए गए हैं. सबसे बड़ा बदलाव रियर में है, अब यह कनेक्टेड LED टेल-लाइट सेटअप और नए बम्पर डिजाइन के साथ आती है. सामने की तरफ से 'कनेक्टेड LED लाइट बार' को हटाकर किनारों पर LED DRLs दिए गए हैं और बम्पर के निचले हिस्से में नई सिल्वर स्किड प्लेट जोड़ी गई है. 

सेफ़्टी फीचर्स 
सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो पंच EV के पुराने मॉडल को BNCAP में 5-स्टार रेटिंग मिली थी और अब नए मॉडल में 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर जैसे फीचर्स को शामिल किया गया है. एक नया 'हाई बीम अलर्ट' फीचर भी इसमें जोड़ा गया है. ये फीचर शहर की रोशनी में ड्राइविंग करते समय ड्राइवर को हेडलाइट बीम कम करने के लिए अलर्ट करता है, जिससे 40 किमी/घंटा तक की रफ्तार पर सामने से आने वाले ड्राइवर्स की आंखों में रोशनी न चुभे.

