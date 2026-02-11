शर्त लगा लें: Gen Z भी नहीं बता पाएंगे किस बाइक की चाबी है ये, 90 के दशक में भारत की सड़कों पर करती थी राज

Advertisement
Hindi Newsऑटोमोबाइलशर्त लगा लें: Gen Z भी नहीं बता पाएंगे किस बाइक की चाबी है ये, 90 के दशक में भारत की सड़कों पर करती थी राज

Rajdoot Bike Key: 90 के दशक में भारत की सड़कों पर अगर किसी बाइक का सबसे तगड़ा जलवा था तो वो थी, एस्कॉर्ट्स ग्रुप की 'राजदूत'. इसकी बनावट जितनी मजबूत थी, इसकी आवाज भी उतनी ही दमदार थी. 

Feb 11, 2026
Rajdoot Bike Key: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पुरानी, आम सी दिखने वाली मेटल की चाबी की तस्वीर वायरल हो रही है. पहली नज़र में यह किसी पुराने बक्से या ताले की चाबी लग सकती है, लेकिन 90 के दशक के यूथ के लिए ये सिर्फ एक चाबी नहीं, बल्कि 'पावर' और 'रुतबे' का प्रतीक थी. आज की हाई-टेक और बिना चाबी वाली बाइक्स के दौर में Gen Z शायद ही पहचान पाएं कि ये 'राजदूत'  की चाबी है. एक ऐसा दौर था जब घर में इस चाबी का होना इस बात का सबूत था कि आप सड़क के शहंशाह हैं.

जब सड़कों पर गूंजती थी इसकी दहाड़
90 के दशक में भारत की सड़कों पर अगर किसी बाइक का सबसे तगड़ा जलवा था तो वो थी, एस्कॉर्ट्स ग्रुप की 'राजदूत'. इसकी बनावट जितनी मजबूत थी, इसकी आवाज भी उतनी ही दमदार थी. गांव हो या शहर, राजदूत की 'भक-भक' वाली आवाज़ दूर से ही सुनाई दे जाती थी. उस समय आज की तरह स्टाइलिश स्पोर्ट्स बाइक्स नहीं होती थीं, बल्कि राजदूत जैसी भारी-भरकम मशीनें होती थीं, जिन्हें चलाने के लिए जिगर और ताकत दोनों की जरूरत पड़ती थी. यह बाइक सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि भारतीय परिवारों का एक अटूट हिस्सा भी थी.

दूधवाले से लेकर फिल्मी सितारों तक की पसंद
राजदूत की सबसे बड़ी खासियत इसकी 'वर्सेटिलिटी' थी. एक तरफ जहां ये धाकड़ दूध बेचने वालों और किसानों की पहली पसंद थी क्योंकि यह कितना भी भार उठा सकती थी, वहीं दूसरी तरफ 'बॉबी' जैसी फिल्मों में ऋषि कपूर ने इसे चलाकर यूथ के बीच इसे काफी ज्यादा पॉपुलर बना दिया था. इसकी मजबूती का आलम ये था कि इसे 'दूधिया बाइक' के नाम से भी जाना जाने लगा था. खराब रास्तों, कीचड़ और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर जैसा प्रदर्शन राजदूत देती थी, वैसा आज की हाइटेक बाइक्स भी नहीं दे पाती हैं.

सादगी में ही छिपा था असली स्वैग
इस वायरल हो रही चाबी की सादगी को देखिए न कोई रिमोट बटन, न कोई सेंसर और न ही कोई फैंसी लोगो. इसे बस इग्निशन में डालिए, एक जोरदार किक मारिए और पूरा इलाका जान जाता था कि राजदूत स्टार्ट हो गई है. उस समय बाइक की चाबी को उंगली पर नचाना एक अलग ही स्वैग माना जाता था. 

यामाहा के साथ हाथ मिलाया 
राजदूत की कहानी तब और भी ज्यादा मजेदार हो गई जब एस्कॉर्ट्स ने यामाहा के साथ हाथ मिलाया और Rajdoot 350 (RD350) जैसी लेजेंडरी बाइक पेश की. हालांकि, समय के साथ जापानी कंपनियों की हल्की और ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक्स आने से राजदूत की चमक धीरे-धीरे फीकी पड़ने लगी. इतना ही नहीं सख्त एमिशन नॉर्म और घटती डिमांड के चलते ये जोरदार मोटरसाइकिल सड़कों से गायब होने लागि और आज ये म्यूजियम में पहुंच चुकी है लेकिन राजदूत एरा को आज तक लोग भूल नहीं पाए हैं. 

