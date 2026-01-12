Advertisement
Hindi Newsऑटोमोबाइलमाइलेज बढ़ेगा नहीं बल्कि तेजी से कम होगा! विंडो खोलकर चलाई कार तो पेट्रोल भरवाते-भरवाते हो जाएंगे परेशान

माइलेज बढ़ेगा नहीं बल्कि तेजी से कम होगा! विंडो खोलकर चलाई कार तो पेट्रोल भरवाते-भरवाते हो जाएंगे परेशान

Car Tips and Tricks: जब कार एक फिक्स स्पीड (आमतौर पर 60-70 किमी/घंटा) से ऊपर चलती है, तो विंडो खुली होने के कारण बाहर की हवा कार के अंदर घुसने लगती है. यह हवा कार के भीतर एक 'पैराशूट' जैसा असर पैदा करती है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 12:12 PM IST
माइलेज बढ़ेगा नहीं बल्कि तेजी से कम होगा! विंडो खोलकर चलाई कार तो पेट्रोल भरवाते-भरवाते हो जाएंगे परेशान

Car Tips and Tricks: अक्सर लोग कार का माइलेज बढ़ाने के लिए एसी (AC) बंद कर देते हैं और विंडो खोलकर गाड़ी चलाते हैं, लेकिन यह तरीका हर स्थिति में सही नहीं है. असलियत ये है कि तेज रफ्तार में विंडो खोलकर कार चलाने से आपका फ्यूल बचने के बजाय और तेजी से खत्म होता है. इसके पीछे बड़ा कारण विज्ञान और कार की बनावट से जुड़ा है, जिसे समझना हर ड्राइवर के लिए जरूरी है.

एक फिक्स स्पीड पर हो कार
जब कार एक फिक्स स्पीड (आमतौर पर 60-70 किमी/घंटा) से ऊपर चलती है, तो विंडो खुली होने के कारण बाहर की हवा कार के अंदर घुसने लगती है. यह हवा कार के भीतर एक 'पैराशूट' जैसा असर पैदा करती है, जिसे तकनीकी भाषा में 'एयरोडायनेमिक ड्रैग' कहा जाता है. कार को आगे बढ़ने के लिए इस हवा के भारी दबाव को धकेलना पड़ता है, जिससे इंजन पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है.

ड्राइविंग के दौरान पैदा होने वाला ड्रैग 
इस बढ़े हुए दबाव या ड्रैग के कारण इंजन को कार की स्पीड बनाए रखने के लिए सामान्य से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. जब इंजन ज्यादा जोर लगाता है, तो वह पेट्रोल या डीजल की खपत को भी काफी बढ़ा देता है. शोध बताते हैं कि हाईवे पर विंडो खोलकर गाड़ी चलाने से कार की फ्यूल एफीशिएंसी या माइलेज 10% से 20% तक कम हो सकती है, जो आपकी जेब पर भारी पड़ती है.

AC का यूज है सही
इस स्थिति में एसी (AC) का इस्तेमाल करना कहीं अधिक किफायती साबित होता है. हालांकि एसी चलाने से इंजन पर थोड़ा लोड पड़ता है, लेकिन तेज रफ्तार में बंद खिड़कियों के साथ कार का एयरोडायनेमिक डिजाइन हवा को आसानी से चीरते हुए आगे निकलता है. हाइटेक कारों के इंजन इतने सक्षम है कि वे हाईवे पर एसी चलाने के बावजूद खुली खिड़कियो के मुकाबले कम फ्यूल की खपत करते हैं.

माइलेज बचाने का सही तरीका 
अंत में, माइलेज बचाने का सबसे सही तरीका यह है कि अगर आप शहर के भीतर धीमी स्पीड (40 किमी/घंटा से कम) में चल रहे हैं, तो विंडो खोलकर फ्यूल बचा सकते हैं. लेकिन जैसे ही आप हाईवे या तेज रफ्तार वाली सड़क पर हों, विंडो पूरी तरह बंद रखें और एसी का इस्तेमाल करें. इससे न सिर्फ आपकी कार का माइलेज बेहतर होगा, बल्कि बाहर के शोर और धूल से भी बचाव होगा.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Car tips and tricks

