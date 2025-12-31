Toyota का बड़ा फैसला: 50,000 से ज्यादा Camry हाइब्रिड हुईं रिकॉल, आग लगने के खतरे से हड़कंप!

Toyota Camry Hybrid: टोयोटा ने ऑटोमोबाइल जगत में सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने अमेरिका में अपनी लोकप्रिय सेडान Camry Hybrid और Corolla Cross Hybrid की लगभग 55,000 से ज्यादा गाड़ियों को वापस बुलाने (Recall) का निर्णय लिया है. यह फैसला मुख्य रूप से उन तकनीकी खराबियों को दूर करने के लिए लिया गया है जो वाहन की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं. इस खबर के बाद से हाइब्रिड कार मालिकों के बीच चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट और आग लगने जैसी गंभीर समस्याओं का जिक्र किया गया है.

इन्वर्टर असेंबली में खराबी

इस रिकॉल की मुख्य जड़ हाइब्रिड सिस्टम की इन्वर्टर असेंबली में छिपी है. इन्वर्टर वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बैटरी से बिजली लेकर इलेक्ट्रिक मोटर तक पहुंचाता है. रिपोर्ट के अनुसार, इन्वर्टर के अंदर एक बोल्ट ढीला होने की संभावना पाई गई है, जिससे 'ओपन सर्किट' की स्थिति बन सकती है. यदि यह बोल्ट पूरी तरह ढीला हो जाता है, तो गाड़ी अचानक चलते-चलते अपनी पावर खो सकती है या फिर "लिम्प मोड" में जा सकती है, जिससे तेज रफ्तार में दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है.

शॉर्ट सर्किट और आग लगने का जोखिम

तकनीकी गड़बड़ी केवल पावर लॉस तक सीमित नहीं है. टोयोटा ने चेतावनी दी है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में यह ढीला बोल्ट शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है. शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अत्यधिक गर्मी पैदा हो सकती है, जिससे आग लगने का जोखिम काफी बढ़ जाता है. हालांकि, राहत की बात यह है कि कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ऐसी किसी भी स्थिति में डैशबोर्ड पर मौजूद वार्निंग इंडिकेटर्स ड्राइवर को पहले ही अलर्ट कर देंगे. अब तक इस समस्या से जुड़े करीब 34 मामले और 15 वारंटी क्लेम सामने आ चुके हैं.

मुफ्त रिपेयर

टोयोटा वर्तमान में इस समस्या के स्थायी समाधान पर काम कर रही है. प्रभावित वाहन मालिकों को 13 फरवरी 2026 तक मेल के जरिए आधिकारिक सूचना भेज दी जाएगी. कंपनी ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही तकनीकी फिक्स तैयार होगा, सभी प्रभावित गाड़ियों की मरम्मत पूरी तरह से मुफ्त (Free of Cost) की जाएगी. ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे टोयोटा कस्टमर केयर या NHTSA की वेबसाइट पर जाकर अपने वाहन का VIN (Vehicle Identification Number) दर्ज कर रिकॉल की स्थिति की जांच करें.

भारत में रिकॉल

यह पहली बार नहीं है जब टोयोटा की गाड़ियों में तकनीकी खामी देखी गई है. भारत में भी अक्टूबर 2025 में कैमरी को पार्किंग असिस्ट सिस्टम (ECU) में खराबी के कारण रिकॉल किया गया था, जिससे रियर-व्यू कैमरा इमेज फ्रीज होने की समस्या आ रही थी. वर्तमान में भारत में Toyota Camry की एक्स-शोरूम कीमत 47.48 लाख रुपये है. हालांकि मौजूदा अमेरिकी रिकॉल का असर फिलहाल भारत में बिकने वाली गाड़ियों पर नहीं बताया गया है, लेकिन हाइब्रिड तकनीक की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेषज्ञ सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं.