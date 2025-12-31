Advertisement
trendingNow13059288
Hindi NewsऑटोमोबाइलToyota का बड़ा फैसला: 50,000 से ज्यादा Camry हाइब्रिड हुईं रिकॉल, आग लगने के खतरे से हड़कंप!

Toyota का बड़ा फैसला: 50,000 से ज्यादा Camry हाइब्रिड हुईं रिकॉल, आग लगने के खतरे से हड़कंप!

Toyota Camry Hybrid: इस रिकॉल की मुख्य जड़ हाइब्रिड सिस्टम की इन्वर्टर असेंबली में छिपी है. इन्वर्टर वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बैटरी से बिजली लेकर इलेक्ट्रिक मोटर तक पहुंचाता है. रिपोर्ट के अनुसार, इन्वर्टर के अंदर एक बोल्ट ढीला होने की संभावना पाई गई है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 31, 2025, 10:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Toyota का बड़ा फैसला: 50,000 से ज्यादा Camry हाइब्रिड हुईं रिकॉल, आग लगने के खतरे से हड़कंप!

Toyota Camry Hybrid: टोयोटा ने ऑटोमोबाइल जगत में सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने अमेरिका में अपनी लोकप्रिय सेडान Camry Hybrid और Corolla Cross Hybrid की लगभग 55,000 से ज्यादा गाड़ियों को वापस बुलाने (Recall) का निर्णय लिया है. यह फैसला मुख्य रूप से उन तकनीकी खराबियों को दूर करने के लिए लिया गया है जो वाहन की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं. इस खबर के बाद से हाइब्रिड कार मालिकों के बीच चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट और आग लगने जैसी गंभीर समस्याओं का जिक्र किया गया है.

इन्वर्टर असेंबली में खराबी
इस रिकॉल की मुख्य जड़ हाइब्रिड सिस्टम की इन्वर्टर असेंबली में छिपी है. इन्वर्टर वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बैटरी से बिजली लेकर इलेक्ट्रिक मोटर तक पहुंचाता है. रिपोर्ट के अनुसार, इन्वर्टर के अंदर एक बोल्ट ढीला होने की संभावना पाई गई है, जिससे 'ओपन सर्किट' की स्थिति बन सकती है. यदि यह बोल्ट पूरी तरह ढीला हो जाता है, तो गाड़ी अचानक चलते-चलते अपनी पावर खो सकती है या फिर "लिम्प मोड" में जा सकती है, जिससे तेज रफ्तार में दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है.

शॉर्ट सर्किट और आग लगने का जोखिम
तकनीकी गड़बड़ी केवल पावर लॉस तक सीमित नहीं है. टोयोटा ने चेतावनी दी है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में यह ढीला बोल्ट शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है. शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अत्यधिक गर्मी पैदा हो सकती है, जिससे आग लगने का जोखिम काफी बढ़ जाता है. हालांकि, राहत की बात यह है कि कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ऐसी किसी भी स्थिति में डैशबोर्ड पर मौजूद वार्निंग इंडिकेटर्स ड्राइवर को पहले ही अलर्ट कर देंगे. अब तक इस समस्या से जुड़े करीब 34 मामले और 15 वारंटी क्लेम सामने आ चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मुफ्त रिपेयर 
टोयोटा वर्तमान में इस समस्या के स्थायी समाधान पर काम कर रही है. प्रभावित वाहन मालिकों को 13 फरवरी 2026 तक मेल के जरिए आधिकारिक सूचना भेज दी जाएगी. कंपनी ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही तकनीकी फिक्स तैयार होगा, सभी प्रभावित गाड़ियों की मरम्मत पूरी तरह से मुफ्त (Free of Cost) की जाएगी. ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे टोयोटा कस्टमर केयर या NHTSA की वेबसाइट पर जाकर अपने वाहन का VIN (Vehicle Identification Number) दर्ज कर रिकॉल की स्थिति की जांच करें.

भारत में रिकॉल 
यह पहली बार नहीं है जब टोयोटा की गाड़ियों में तकनीकी खामी देखी गई है. भारत में भी अक्टूबर 2025 में कैमरी को पार्किंग असिस्ट सिस्टम (ECU) में खराबी के कारण रिकॉल किया गया था, जिससे रियर-व्यू कैमरा इमेज फ्रीज होने की समस्या आ रही थी. वर्तमान में भारत में Toyota Camry की एक्स-शोरूम कीमत 47.48 लाख रुपये है. हालांकि मौजूदा अमेरिकी रिकॉल का असर फिलहाल भारत में बिकने वाली गाड़ियों पर नहीं बताया गया है, लेकिन हाइब्रिड तकनीक की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेषज्ञ सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Toyota Camry Hybrid

Trending news

गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
kite festival
गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
Hyderabad News
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
Ajit Pawar
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
Narendra Modi news
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
IC814 Hijack
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
#WeatherUpdate
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
hindi Jammu and Kashmir news
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
DNA
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
DNA
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
Kaamya Karthikeyan
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी