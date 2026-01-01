टाटा मोटर्स की रिकॉर्डतोड़ रफ्तार: Q3 में बेचीं 1.71 लाख से ज्यादा कारें, नेक्सन और पंच का जलवा बरकरार!

Advertisement
Tata Motors: टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश चंद्रा ने बताया कि कंपनी के लिए यह साल उपलब्धियों से भरा रहा. पहली बार टाटा मोटर्स की रिटेल सेल्स (रजिस्ट्रेशन) ने 2,00,000 यूनिट्स का जादुई आंकड़ा पार किया है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 01, 2026, 04:35 PM IST
Tata Motors: बिक्री के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (Q3FY26) में सफलता का नया इतिहास रच दिया है. कंपनी ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों को मिलाकर कुल 1,71,013 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल की इसी तिमाही (1,39,829 यूनिट्स) के मुकाबले 22.3% की शानदार बढ़ोत्तरी है. दिसंबर 2025 का महीना भी कंपनी के लिए खुशियों भरा रहा, जहां सालाना आधार पर 22% की ग्रोथ के साथ 50,519 गाड़ियां बेची गईं.

नेक्सन बनी 'नंबर वन'
टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश चंद्रा ने बताया कि कंपनी के लिए यह साल उपलब्धियों से भरा रहा. पहली बार टाटा मोटर्स की रिटेल सेल्स (रजिस्ट्रेशन) ने 2,00,000 यूनिट्स का जादुई आंकड़ा पार किया है. टाटा नेक्सन (Nexon) अक्टूबर और नवंबर में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही और इस तिमाही में लगभग 64,000 यूनिट्स की बिक्री के साथ अपनी बादशाहत बनाए हुए है. वहीं, टाटा पंच और टियागो ने भी अपने-अपने सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाए रखी है.

EV और CNG सेगमेंट में जबरदस्त उछाल
टाटा मोटर्स की 'मल्टी-पावरट्रेन' रणनीति रंग ला रही है. कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की मांग में 50% की भारी बढ़ोत्तरी देखी गई है, जिसका श्रेय लंबी रेंज और लाइफटाइम बैटरी वारंटी को जाता है. अकेले दिसंबर में 6,906 इलेक्ट्रिक कारें बिकीं. वहीं, पर्यावरण के अनुकूल CNG मॉडलों की बिक्री भी 47,000 यूनिट्स के पार पहुंच गई है. कंपनी की कुल सालाना बिक्री में एसयूवी (SUV) सेगमेंट का योगदान 18% बढ़ा है, जो ग्राहकों की बदलती पसंद को दर्शाता है.

नई लॉन्चिंग और डीलर नेटवर्क की मजबूती
तीसरी तिमाही टाटा के लिए नई लॉन्चिंग के नाम भी रही. कंपनी ने बहुप्रतीक्षित टाटा सिएरा (Sierra) को बाजार में उतारा, जिसे ग्राहकों ने हाथों-हाथ लिया है. इसके साथ ही हैरियर और सफारी को पेट्रोल अवतार में पेश किया गया. कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री (स्टॉक) मैनेजमेंट पर भी खास ध्यान दिया है, जिससे डीलरों के पास स्टॉक घटकर मात्र 18 दिन का रह गया है. यह दर्शाता है कि बाजार में टाटा की कारों की मांग सप्लाई से कहीं ज्यादा है.

Vineet Singh

Vineet Singh

Tata Motors

