Advertisement
trendingNow13043217
Hindi Newsऑटोमोबाइलफिल्म OG की सफलता पर गदगद हुए पवन कल्याण, डायरेक्टर को गिफ्ट की 3 करोड़ की एसयूवी

फिल्म 'OG' की सफलता पर गदगद हुए पवन कल्याण, डायरेक्टर को गिफ्ट की 3 करोड़ की एसयूवी

Pawan Kalyan gifts Land Rover Defender to director: डायरेक्टर सुजीत ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर इस गिफ्ट की तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि, उन्हें अभिनेता-राजनेता पवन कल्याण से लैंड रोवर डिफेंडर गिफ्ट में मिली है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 06:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिल्म 'OG' की सफलता पर गदगद हुए पवन कल्याण, डायरेक्टर को गिफ्ट की 3 करोड़ की एसयूवी

Pawan Kalyan Gifts Defender: साउथ सुपर स्टार और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, पवन कल्याण, ने इस साल सितंबर में रिलीज़ हुई अपनी फिल्म 'They Call Him OG' (जिसे OG के नाम से जाना जाता है) की सफलता के बाद निर्देशक सुजीत को एक शानदार तोहफा दिया है. ये फिल्म पवन कल्याण के करियर की सबसे ज्यादा अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई है, जिसने दुनिया भर में ₹300 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया. इस बड़ी सफलता के बाद कल्याण ने निर्देशक सुजीत को एक एसयूवी लैंड रोवर डिफेंडर SUV गिफ्ट की है.  

सुजीत को मिला 'बेस्ट गिफ्ट एवर'
डायरेक्टर सुजीत ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर इस गिफ्ट की तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि, उन्हें अभिनेता-राजनेता पवन कल्याण से लैंड रोवर डिफेंडर गिफ्ट में मिली है. सुजीत ने लिखा, "सबसे अच्छा गिफ्ट... मैं अभिभूत हूं और मेरे पास आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं. मेरे प्यारे OG, कल्याण गारू का प्यार और प्रोत्साहन मेरे लिए सब कुछ है. बचपन के प्रशंसक होने से लेकर इस खास पल तक... हमेशा ऋणी रहूँगा. " सुजीत ने इन तस्वीरों में पवन कल्याण को लेकर अपना गहरा सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की.

कितनी है Land Rover Defender की कीमत
डायरेक्टर सुजीत ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें पवन कल्याण खुद सुजीत के लिए कार का दरवाज़ा खोलते हुए दिखाई दिए. दूसरी तस्वीर में सुजीत ड्राइवर सीट पर बैठे मुस्कुरा रहे थे. उन्होंने पवन कल्याण के साथ हाथ मिलाते हुए नई कार के सामने पोज़ भी दिया. इस उपहार में मिली कार की कीमत की बात करें तो, लैंड रोवर डिफेंडर के वेरिएंट के आधार पर इसकी कीमतें हैदराबाद में ₹1.29 करोड़ से ₹3.18 करोड़ के बीच हैं. सुजीत को मिली डिफेंडर की कीमत लगभग ₹3 करोड़ आंकी गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पवन कल्याण का हालिया करियर 
पवन कल्याण के लिए यह साल (2025) मिला-जुला रहा. समुथिरकानी द्वारा निर्देशित 'ब्रो' की 2023 की रिलीज़ के बाद, उन्होंने आंध्र प्रदेश चुनावों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिल्मों से दूरी बना ली थी. TDP और BJP के साथ गठबंधन में उनकी जन सेना पार्टी की जीत के बाद, उन्होंने अपनी पेंडिंग मूवीज को पूरा करना शुरू किया. उनकी पहली रिलीज़ 'हरि हरा वीरा मल्लू' (जो ₹116 करोड़ के साथ औसत रही) रही, लेकिन सुजीत की 'OG' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Pawan Kalyan

Trending news

'राम के नाम पर कलंक ना लगाएं...', MNREGA का नाम बदले जाने पर घमासान, थरूर का प्रहार
Shashi Tharoor
'राम के नाम पर कलंक ना लगाएं...', MNREGA का नाम बदले जाने पर घमासान, थरूर का प्रहार
यहूदियों के हत्यारे साजिद अकरम का हैदराबाद कनेक्शन! 27 साल पहले छोड़ा भारत
Bondi Beach
यहूदियों के हत्यारे साजिद अकरम का हैदराबाद कनेक्शन! 27 साल पहले छोड़ा भारत
'बापू के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के राहुल, जमकर बोला हमला
Rahul Gandhi
'बापू के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के राहुल, जमकर बोला हमला
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
bambiha gang
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
मेसी इवेंट के मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेल मंत्री का का इस्तीफा, FB से मिली जानकारी
West Bengal
मेसी इवेंट के मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेल मंत्री का का इस्तीफा, FB से मिली जानकारी
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
Goa Nightclub Fire
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
Karnataka News
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
Ludhiana
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
Harsimrat Kaur
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
Justice yashwant varma case
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस