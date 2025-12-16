फिल्म 'OG' की सफलता पर गदगद हुए पवन कल्याण, डायरेक्टर को गिफ्ट की 3 करोड़ की एसयूवी

Pawan Kalyan Gifts Defender: साउथ सुपर स्टार और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, पवन कल्याण, ने इस साल सितंबर में रिलीज़ हुई अपनी फिल्म 'They Call Him OG' (जिसे OG के नाम से जाना जाता है) की सफलता के बाद निर्देशक सुजीत को एक शानदार तोहफा दिया है. ये फिल्म पवन कल्याण के करियर की सबसे ज्यादा अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई है, जिसने दुनिया भर में ₹300 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया. इस बड़ी सफलता के बाद कल्याण ने निर्देशक सुजीत को एक एसयूवी लैंड रोवर डिफेंडर SUV गिफ्ट की है.

सुजीत को मिला 'बेस्ट गिफ्ट एवर'

डायरेक्टर सुजीत ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर इस गिफ्ट की तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि, उन्हें अभिनेता-राजनेता पवन कल्याण से लैंड रोवर डिफेंडर गिफ्ट में मिली है. सुजीत ने लिखा, "सबसे अच्छा गिफ्ट... मैं अभिभूत हूं और मेरे पास आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं. मेरे प्यारे OG, कल्याण गारू का प्यार और प्रोत्साहन मेरे लिए सब कुछ है. बचपन के प्रशंसक होने से लेकर इस खास पल तक... हमेशा ऋणी रहूँगा. " सुजीत ने इन तस्वीरों में पवन कल्याण को लेकर अपना गहरा सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की.

कितनी है Land Rover Defender की कीमत

डायरेक्टर सुजीत ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें पवन कल्याण खुद सुजीत के लिए कार का दरवाज़ा खोलते हुए दिखाई दिए. दूसरी तस्वीर में सुजीत ड्राइवर सीट पर बैठे मुस्कुरा रहे थे. उन्होंने पवन कल्याण के साथ हाथ मिलाते हुए नई कार के सामने पोज़ भी दिया. इस उपहार में मिली कार की कीमत की बात करें तो, लैंड रोवर डिफेंडर के वेरिएंट के आधार पर इसकी कीमतें हैदराबाद में ₹1.29 करोड़ से ₹3.18 करोड़ के बीच हैं. सुजीत को मिली डिफेंडर की कीमत लगभग ₹3 करोड़ आंकी गई है.

पवन कल्याण का हालिया करियर

पवन कल्याण के लिए यह साल (2025) मिला-जुला रहा. समुथिरकानी द्वारा निर्देशित 'ब्रो' की 2023 की रिलीज़ के बाद, उन्होंने आंध्र प्रदेश चुनावों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिल्मों से दूरी बना ली थी. TDP और BJP के साथ गठबंधन में उनकी जन सेना पार्टी की जीत के बाद, उन्होंने अपनी पेंडिंग मूवीज को पूरा करना शुरू किया. उनकी पहली रिलीज़ 'हरि हरा वीरा मल्लू' (जो ₹116 करोड़ के साथ औसत रही) रही, लेकिन सुजीत की 'OG' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया.