10 साल बाद पेटीएम के मालिक को मिली पहली Tesla कार, 2016 में कारवाई थी बुकिंग

Paytm founder Vijay Shekhar Sharma: विजय शेखर शर्मा की नई टेस्ला मॉडल Y की डिलीवरी, देश में टेस्ला मालिकों की बढ़ती सूची में उनका नाम जोड़ती है. उनसे पहले महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और क्रिकेटर रोहित शर्मा भी अपनी मॉडल Y की डिलीवरी ले चुके हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 02, 2025, 05:52 PM IST
10 साल बाद पेटीएम के मालिक को मिली पहली Tesla कार, 2016 में कारवाई थी बुकिंग

Vijay Shekhar Sharma Buys Tesla Model Y: पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा को आखिरकार अपनी पहली टेस्ला इलेक्ट्रिक कार मिल गई है. लगभग एक दशक के इंतजार के बाद उन्हें टेस्ला मॉडल Y की डिलीवरी मिली है. टेस्ला ने 2016 में भारत में बुकिंग लेना शुरू किया था, और अब डिलीवरी शुरू होने के साथ, ब्रांड की आधिकारिक बाजार एंट्री हो गई है.

हाई-प्रोफाइल हस्तियों के बीच है पॉपुलर 
विजय शेखर शर्मा की नई टेस्ला मॉडल Y की डिलीवरी, देश में टेस्ला मालिकों की बढ़ती सूची में उनका नाम जोड़ती है. उनसे पहले महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और क्रिकेटर रोहित शर्मा भी अपनी मॉडल Y की डिलीवरी ले चुके हैं. यह घटनाक्रम भारत में टेस्ला की बढ़ती उपस्थिति और हाई-प्रोफाइल हस्तियों के बीच इसकी अपील को दिखाता है.

2016 में हुई थी शुरुआत
याद रहे, टेस्ला इंक. ने 2016 में भारत में अपनी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक सेडान, मॉडल 3, के लिए रिजर्वेशन  लेना शुरू किया था. उस समय बुकिंग राशि $1,000 (लगभग ₹70,000) रखी गई थी. शुरुआती बुकिंग करने वालों में विजय शेखर शर्मा के साथ-साथ महेश मूर्ति, विशाल गोंडल और सुजयाथ अली जैसे कई प्रमुख इंडस्ट्रिलिस्ट शामिल थे. हालाँकि, टेस्ला ने बाद में मॉडल 3 के भारत लॉन्च को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया था. 

मॉडल 3 की जगह मॉडल Y से एंट्री
सालों बाद, टेस्ला ने भारत में मॉडल 3 के बजाय मॉडल Y एसयूवी को लॉन्च करने पर ध्यान केंद्रित किया. मॉडल Y की नवीनतम पीढ़ी को वर्तमान में चीन से पूरी तरह से निर्मित इकाई (CBU) के रूप में आयात किया जा रहा है. टेस्ला ने मुंबई में अपना पहला डीलरशिप खोला है, जिसके बाद दिल्ली में भी डीलरशिप शुरू हो चुका है, और गुरुग्राम में एक और डीलरशिप की योजना है. यह सब ब्रांड की भारत यात्रा के एक नए अध्याय का संकेत देता है.

कीमतें और स्पेसिफिकेशंस
टेस्ला ने मॉडल Y के RWD (रियर-व्हील ड्राइव) और लॉन्ग-रेंज RWD संस्करण भारत में लॉन्च किए हैं.

RWD वेरिएंट की शुरुआती कीमत ₹59.89 लाख है, जिसका ऑन-रोड मूल्य लगभग ₹61.07 लाख है.

लॉन्ग-रेंज वेरिएंट की कीमत ₹67.89 लाख है, जिसका ऑन-रोड मूल्य लगभग ₹69.15 लाख है.

मॉडल Y का RWD वेरिएन्ट सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर से लैस है, जो लगभग 295 hp की पावर देता है. भारत में, यह मॉडल 60 kWh और 75 kWh बैटरी पैक दोनों विकल्पों में उपलब्ध है. 60 kWh बैटरी पैक WLTP के अनुसार 500 किमी की रेंज का दावा करता है, जबकि लॉन्ग-रेंज संस्करण 622 किमी की रेंज प्रदान करता है.

Paytm founder Vijay Shekhar Sharma

