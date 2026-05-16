Fuel Saving Tips: क्लच-ब्रेक की ये गलती खाली कर रही आपकी जेब, आज ही बदलें गाड़ी चलाने का तरीका, बढ़ जाएगा माइलेज!

How to Increase Car Mileage: मिडिल ईस्ट संकट से पेट्रोल-डीजल के सप्लाई के संकट और पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच हर कोई परेशान है. मिडिल ईस्ट संकट से प्रभावित पेट्रोलियम की सप्लाई को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन की खपत कम करने की खास अपील की है. पीएम मोदी के इस बयान के बाद ऑटोमोबाइल जगत में गाड़ी का माइलेज बढ़ाने और तेल का खर्च घटाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं. अगर आप भी अपने बाइक और काम का माइलेज बढ़ाना चाहते हैं तो सही ड्राइविंग तकनीकों की सहायता से आप 10 से 25 प्रतिशत तक पेट्रोल-डीजल का खर्च बचा सकते हैं. इससे न सिर्फ आपकी जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि आपकी गाड़ी की उम्र भी बढ़ेगी.

आइए जानते हैं वो 12 आसान तरीके जिन्हें अपनाकर आप हर महीने मोटी रकम बचा सकते हैं-

स्पीड पर रखें कंट्रोल और अचानक ब्रेक न लगाएं

गाड़ी को अचानक हाई स्पीड में चलाना और फिर तेजी से ब्रेक लगाना सबसे ज्यादा ईंधन सोखता है. माइलेज बेहतर रखने और बढ़ाने के लिए हमेशा एक समान और कंट्रोल स्पीड में ही बाइक-कार को चलाएं.

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टायरों में हवा का प्रेशर सही रखें

टायरों में हवा का असर सीधा बाइक-कार के माइलेज पर पड़ता है. टायरों में हवा कम होने से इंजन पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाती है. हर हफ्ते टायरों का प्रेशर चेक कराने से माइलेज बेहतर होता है.

बेवजह इंजन ऑन न रखें

लंबे ट्रैफिक जाम या रेड लाइट पर गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए. अगर रेड लाइट सिंग्नल 30 सेकंड से ज्यादा का है, तो इंजन बंद करना समझदारी भरी काम हो सकता है.

समय पर कराएं गाड़ी की सर्विसिंग

अगर आप समय पर गाड़ी की सर्विस कराते हैं, तो इसका असर भी माइलेज में देखने को मिलता है. खराब एयर फिल्टर, पुराना इंजन ऑयल या डिफेक्टिव स्पार्क प्लग माइलेज को सीधे तौर पर बिगाड़ते हैं. समय पर सर्विसिंग कराने से गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों दुरुस्त रहते हैं.

गाड़ी पर अतिरिक्त वजन न लादें

कार की डिग्गी या बाइक पर रखा फालतू सामान इंजन की ताकत खींचता है. गाड़ी जितनी हल्की होगी, माइलेज उतना ही शानदार मिलेगा. इसलिए कोशिश करें कि गाड़ी पर ज्यादा भारी चीजें न रखें

सही गियर का चुनाव है जरूरी

जब भी आप गियर कम या ज्यादा करते हैं, तो यह जरूर सोचते होंगे कि इसका असर सिर्फ इंजन पर होता होगा, माइलेज पर नहीं, लेकिन आप यहां गलत हो सकते हैं. स्पीड के हिसाब से सही गियर बदलना बहुत जरूरी है. गलत गियर में गाड़ी खींचने से ईंधन बर्बाद होता है और इंजन को भी नुकसान पहुंचता है.

क्लच पर पैर रखकर गाड़ी न चलाएं

बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे ड्राइविंग के दौरान क्लच पर पैर टिकाकर गाड़ी चलाने की. यह हाफ-क्लच ड्राइविंग ईंधन की बर्बादी करती है और क्लच प्लेट को जल्दी खराब कर देती है.

AC का समझदारी से करें इस्तेमाल

लगातार फुल स्पीड पर AC चलाने से माइलेज कम होता है. जब जरूरत न हो, तो AC चलाने से बचें.

ज्यादा ट्रैफिक वाले रास्तों से बचें

बार-बार गाड़ी को रोकने और स्टार्ट करने से भी माइलेज पर असर पड़ता है और ईंधन ज्यादा खर्च होता है. यात्रा के लिए हमेशा कम ट्रैफिक वाले रास्तों को ही चुनें.

अच्छी क्वालिटी का ईंधन ही डलवाएं

हमेशा भरोसेमंद पेट्रोल पंपों से ही तेल भरवाएं. मिलावटी या खराब क्वालिटी का तेल इंजन को नुकसान पहुंचाता है और माइलेज कम करता है.

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खड़े वाहन का एक्सीलरेटर न दबाएं

गाड़ी स्टार्ट करके खड़े-खड़े बेवजह एक्सीलरेटर देने की आदत से ईंधन पानी की तरह बहता है. इस आदत को आज ही छोड़ें.

एक तय स्पीड में चलें

गाड़ियों के लिए 60–80 किमी/घंटा और बाइक्स के लिए 40–60 किमी/घंटा की रफ्तार सबसे बेस्ट मानी जाती है. इस स्पीड रेंज में गाड़ी सबसे बेस्ट माइलेज देती है.

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