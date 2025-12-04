Petrol Pump पर ये खेल करते हैं अटेंडेंट, पलक झपकते ही हो जाता है घपला; ऐसे बच सकते हैं ग्राहक

Petrol Pump Fuel Scam: फ्यूल रीफिल के दौरान, अटेंडेंट बार-बार नोजल का लीवर चालू और बंद करते हैं. इससे मीटर की रीडिंग प्रभावित हो सकती है और आपको कम फ्यूल रीफिल मिल सकता है.
Petrol Pump Fuel Scam: पेट्रोल पंप को लेकर आए दीं कोई नया कोई धोखाधड़ी की खबर आती रहती है. कभी ग्राहकों को कम पेट्रोल का चूना लगा दिया जाता है तो कभी डुप्लिकेट पेट्रोल उनकी गाड़ी में भर दिया जाता है. ग्राहक समझ ही नहीं पाते हैं और अटेंडेंट खेल कर देते हैं, वो भी पलक झपकते हुए. अगर आप भी ऐसे किसी स्कैम का शिकार नहीं होना चाहते हैं तो आज हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं.
ऐसे अटेंडेंट करते हैं स्कैम
मीटर जीरो (0) न करना: अटेंडेंट आपसे बात करते हुए या आपका ध्यान भटकाते हुए, मशीन को पिछले ग्राहक की रीडिंग से ही शुरू कर देते हैं. इससे आपको कम पेट्रोल मिलता है, लेकिन पैसे पूरे देने पड़ते हैं.
चालू और बंद करना: फ्यूल रीफिल के दौरान, अटेंडेंट बार-बार नोजल का लीवर चालू और बंद करते हैं. इससे मीटर की रीडिंग प्रभावित हो सकती है और आपको कम फ्यूल रीफिल मिल सकता है.
इलेक्ट्रॉनिक चिप/रीमोट का इस्तेमाल: कुछ मशीनों में इलेक्ट्रॉनिक चिप या रीमोट लगा होता है, जो मीटर को सही रीडिंग से थोड़ा आगे दिखाता है, जबकि असल में फ्यूल रीफिल कम हो जाता है.
राउंड फिगर में भरवाना: ग्राहक अक्सर ₹100, ₹500 या ₹1000 जैसी राउंड फिगर में पेट्रोल मांगते हैं. कुछ पंपों पर इन खास राउंड फिगर्स के लिए मशीन को पहले से ही कम मात्रा में फ्यूल रीफिल देने के लिए सेट किया जाता है.
प्रीमियम फ्यूल डालना: बिना पूछे आपकी गाड़ी में रेगुलर पेट्रोल की जगह महंगा प्रीमियम या पावर पेट्रोल भर देना, जिससे आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं.
ऐसे स्कैम से खुद को बचा सकते हैं ग्राहक
मीटर पर 'जीरो' (0) हो जानें दें: फ्यूल रीफिल शुरू करने से पहले हमेशा देखें कि डिस्पेंसर का मीटर शून्य (0.00) पर सेट हो. अगर नहीं है, तो अटेंडेंट से इसे रीसेट करने को कहें.
राउंड फिगर से बचें: ₹100, ₹500, या ₹1000 के बजाय अजीब राशि (Odd Amounts) का फ्यूल रीफिल भरवाएं, जैसे ₹420, ₹530, या ₹1150. इससे प्री-सेट चिप वाली धोखाधड़ी से बचा जा सकता है.
पूरा ध्यान मीटर पर रखें: पेट्रोल भरते समय गाड़ी से बाहर निकलें और शुरू से अंत तक मीटर की रीडिंग और मात्रा पर लगातार नज़र रखें. किसी भी तरह की रुकावट या हेरफेर पर तुरंत टोकें.
ऑटो कट का ध्यान रखें: नोजल में ऑटो-कट फीचर होता है, जो टैंक भर जाने पर प्रवाह को रोक देता है. यह सुनिश्चित करें कि ऑटो-कट होने के तुरंत बाद अटेंडेंट नोजल न निकाले. कुछ सेकंड तक उसे टैंक में रहने दें ताकि पाइप में बचा हुआ तेल भी आपकी टंकी में चला जाए.
डेंसिटी चेक करें: फ्यूल रीफिल से पहले, मशीन पर पेट्रोल/डीजल की डेंसिटी ज़रूर चेक करें. यह ते लिमिट पर होनी चाहिए.
Note: ऐसे स्कैम कुछ पेट्रोल पंप पर चल रहे हैं, हर पेट्रोल पंप ऐसा कर रहा है ये बात गलत है. ऐसे में धोखाधड़ी वाले फ्यूल स्टेशन पर जाने से बचने की जरूरत है.