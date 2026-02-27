Advertisement
मिशन E20: 1 अप्रैल से पूरे देश में बिकेगा सिर्फ 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल, जानें आपकी गाड़ी पर क्या होगा असर!

मिशन E20: 1 अप्रैल से पूरे देश में बिकेगा सिर्फ 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल, जानें आपकी गाड़ी पर क्या होगा असर!

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 27, 2026, 12:00 PM IST


E 20 petrol in India: केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सिर्फ E20 पेट्रोल ही बेचा जाएगा. इसे लेकर सरकार ने सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं. 

क्या है RON 95 और यह क्यों जरूरी है?
नए आदेश में केवल एथेनॉल मिश्रण ही नहीं, बल्कि ईंधन की क्वालिटी पर जोर दिया गया है. अब पेट्रोल के लिए न्यूनतम 95 रिसर्च ऑक्टेन नंबर (RON) जरूरी कर दिया गया है. RON फ्यूल की स्टेबिलिटी को मापता है. ये जितना ज्यादा होता है, फ्यूल इंजन के अंदर उतनी ही बेहतर तरीके से बर्न होता है. RON 95 के स्टैंडर्ड को पूरा करने वाला पेट्रोल इंजन की परफॉरमेंस को बेहतर बनाता है और फ्यूल की हाई-क्वालिटी को तय करता है. 

इंजन 'नॉकिंग' सेफ़्टी 
देखा जाता है कि फ्यूल जलने से 'पिंग-पिंग' की आवाज़ आती है, इसे 'इंजन नॉकिंग' कहते हैं. इससे लंबे समय में इंजन को भारी नुकसान हो सकता है. एथेनॉल का अपना ऑक्टेन लेवल (करीब 108 RON) काफी हाई होता है. इसलिए पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने से नॉकिंग कम हो जाती है. हाई ऑक्टेन वाला ये मिक्स्चर इंजन को बेहतर तरीके से चलाने में मदद करेगा इतना ही नहीं उसकी उम्र भी बढ़ाएगा. 

पुरानी गाड़ियों में दिक्कत 
ये नया नियम नई BS6 गाड़ियों के लिए तो अच्छा है लेकिन पुराने मॉडलों के माइलेज में 3 से 7 प्रतिशत की मामूली गिरावट आ सकती है. साथ ही, पुराने इंजनों में लगे रबड़ या प्लास्टिक के पार्ट्स पर एथेनॉल के इफेक्ट से नुकसान की संभावना भी रहती है. 

 

