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महंगे पेट्रोल का झंझट खत्म! मारुति ने लॉन्च की 100% एथेनॉल से चलने वाली Wagon R, कीमत और फीचर्स जान लीजिए

Maruti Wagon R Bioflex Price: क्या आप भी नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन पेट्रोल की बढ़ती कीमतें आपको परेशान कर रही हैं? ऐसे में मारुति सुजुकी ने एक ऐसा ऑप्शन पेश कर दिया है, जो बिना पेट्रोल के 100% एथेनॉल से चल सकती है. मारुति की नई Wagon R की अब ऑफिशियल कीमतें भी सामने आ गई है, आइए जानते हैं...

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 15, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:01 PM IST
महंगे पेट्रोल का झंझट खत्म! मारुति ने लॉन्च की 100% एथेनॉल से चलने वाली Wagon R, कीमत और फीचर्स जान लीजिए

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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