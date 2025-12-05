कैसा है Pioneer VREC-H320SC डैशकैम, खरीदने से पहले जान लें फायदे का सौदा या घाटे का

Pioneer VREC-H320SC: पायनियर VREC-H320SC एक मिड-रेंज डैशकैम है कुछ समय पहले ही मार्केट में आया है. कंपनी दावा करती है कि इसमें दमदार बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स ऑफर किए जाते हैं. इसकी कीमत ₹11,399 है. आपको बता दें कि हमनें इसे इस्तेमाल किया है. इसके बाद हम इसकी खूबियों और कमियों के बारे में काफी कुछ समझ पाए हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए इसका रिव्यू लेकर आए हैं और इस रिव्यू में हम आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे जिससे आपको ये समझ या जाएगा कि इसे खरीदना आपके लिए कैसा रहने वाला है.

डिजाइन और फीचर्स

इसका डिज़ाइन कॉम्पैक्ट डिजिटल कैमरे जैसा है, जिसमें एक सॉफ़्ट-टच फिनिश दी गई है जो इसे प्रीमियम लुक देती है. डैशकैम में 3.0 इंच का LCD डिस्प्ले है, जिससे सेटिंग्स बदलना, लाइव फ़ुटेज देखना और रिकॉर्डिंग रिव्यू करना आसान हो जाता है. इसके अलावा, इसमें एक USB-C पोर्ट और सेकेंडरी कैमरा जोड़ने की सुविधा मिलती है, जो इसे दोहरे चैनल (डुअल-चैनल) कवरेज के लिए तैयार करता है. यह डैशकैम भारतीय गर्मियों के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें लिथियम-आयन बैटरी की जगह एक सुपरकैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है.

वीडियो क्वालिटी

वीडियो क्वालिटी की बात करें तो, VREC-H320SC फुल HD (1080p) रिज़ॉल्यूशन में रिकॉर्डिंग करता है. दिन के समय रिकॉर्ड किया गया फुटेज काफी स्पष्ट और विस्तृत होता है, जिसमें अच्छा डायनेमिक रेंज (WDR) मिलता है. इसका 139° का वाइड फील्ड ऑफ व्यू (FOV) सड़क के बड़े हिस्से को कवर करता है. हालांकि, कुछ रिव्यूज के अनुसार, रात के समय या तेज़ी से गुज़रते वाहनों की नंबर प्लेट को पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह आस-पास के माहौल को संतोषजनक ढंग से रिकॉर्ड करता है. इसमें G-सेंसर (G-Sensor) भी है जो किसी दुर्घटना या अचानक झटके की स्थिति में फुटेज को स्वचालित रूप से लॉक कर देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

फीचर्स

यह डैशकैम ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) फीचर के साथ आता है, जिसमें लेन डिपार्चर वार्निंग (LDWS) और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग (FCWS) शामिल हैं. हालाँकि, ADAS केवल बीप साउंड के माध्यम से अलर्ट देता है और दुर्घटना को रोकने के लिए कोई सक्रिय हस्तक्षेप नहीं करता है. ADAS को एक मार्केटिंग फीचर के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन यह प्राथमिक सुरक्षा के लिए काम आता है. इसमें बिल्ट-इन GPS और Wi-Fi भी दिया गया है, जिससे आप Pioneer Drive Recorder ऐप के माध्यम से अपने फ़ोन पर लाइव फ़ुटेज देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग ब्राउज़ कर सकते हैं और GPS लॉगिंग के साथ यात्रा के मार्ग को ट्रैक कर सकते हैं.

इस डैशकैम की एक और खासियत है इसका स्पेशल पार्किंग मोड. लेकिन, इस फीचर का उपयोग करने के लिए आपको हार्डवायर किट (Hardwire Kit) अलग से खरीदनी होगी. हार्डवायर किट लगाने के बाद, डैशकैम इग्निशन बंद होने पर भी कार की बैटरी से बिजली लेकर, प्रभाव का पता लगने पर रिकॉर्डिंग जारी रख सकता है, जिससे आपकी कार 24x7 निगरानी में रहती है. यह 512GB तक के माइक्रो SD कार्ड को भी सपोर्ट करता है, जो लंबे फुटेज को स्टोर करने के लिए पर्याप्त है.

हमारा फैसला

निष्कर्ष के तौर पर, Pioneer VREC-H320SC उन ग्राहकों के लिए एक दमदार ऑप्शन है जो क्रेडिबाल और अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट चाहते हैं. यह मज़बूत बिल्ड 3-इंच डिस्प्ले, और Wi-Fi कनेक्टिविटी जैसी जरूरी पैमानों पर खरा उतरता है. हालांकि, इसकी कीमत बाजार में मौजूद कुछ अन्य विकल्पों से थोड़ी अधिक है और ADAS केवल चेतावनी देने तक ही सीमित है, लेकिन डुअल-चैनल सपोर्ट और पार्किंग मोड जैसी खासियतें इसे दमदार डिवाइस बनाती हैं.