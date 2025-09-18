कार के लिए कैसा है पॉयनियर VREC-H520DC डैश कैमरा, पैसे लगाना सही रहेगा या नहीं?
कार के लिए कैसा है पॉयनियर VREC-H520DC डैश कैमरा, पैसे लगाना सही रहेगा या नहीं?

Dash Camera: कुछ समय पहले ही लॉन्च हुए Pioneer VREC H520DC डैश कैमरा को खरीदना आपके लिए कैसा रहेगा ये बात जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है. 

Sep 18, 2025, 02:32 PM IST
कार के लिए कैसा है पॉयनियर VREC-H520DC डैश कैमरा, पैसे लगाना सही रहेगा या नहीं?

Dash Camera: कुछ समय पहले ही पायनियर ने अपना VREC-H520DC डुअल-चैनल डैश कैमरा मार्केट में उतारा है, ये डैश कैमरा प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट है जो आपकी कार को सुरक्षित रखने में एक जरूरी इक्विपमेंट साबित हो सकता है. ऐसे में हमनें इसे खुद ही इस्तेमाल किया है और हफ्तों तक इसे इस्तेमाल करके देखने के बाद अब हम किसी नतीजे पर पहुंच पाए हैं. ऐसे में आज हम आपको इस डैश कैमरे के बारे में डिटेल से बताएंगे साथ ही ये भी बताएंगे कि इसे खरीदना सही है या नहीं.

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

VREC-H520DC का डिजाइन कॉम्पैक्ट और स्लीक है. फ्रंट कैमरा का साइज छोटा है, जो विंडशील्ड पर आसानी से फिट हो जाता है और ड्राइविंग के दौरान ध्यान भटकाने वाला नहीं लगता. मैट फिनिश बॉडी प्रीमियम फील देती है, और यह हल्का वजन वाला है. इसमें 3 इंच का IPS डिस्प्ले है, जो सेटिंग्स बदलने और फुटेज रिव्यू करने के लिए क्रिस्प और ब्राइट है. रियर कैमरा 360 डिग्री रोटेटेबल है, जो इंस्टॉलेशन को आसान बनाता है. ओवरऑल, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड लगती है – कोई सस्ता प्लास्टिक फील नहीं. यह भारतीय मौसम में भी टिकाऊ साबित हो सकता है, हालांकि लंबे समय का टेस्ट बाकी है.

वीडियो क्वालिटी और परफॉर्मेंस

यह डैश कैमरा का सबसे मजबूत पक्ष है. फ्रंट कैमरा 5MP Sony STARVIS 2 IMX675 सेंसर के साथ 2K QHD (1440p) रेजोल्यूशन पर रिकॉर्ड करता है, जबकि रियर FHD (1080p) में. 140 डिग्री का वाइड एंगल फील्ड ऑफ व्यू (FOV) रोड पर ज्यादा कवरेज देता है. HDR टेक्नोलॉजी की वजह से डे टाइम में कलर्स वाइब्रेंट और ब्राइटनेस बैलेंस्ड रहती है. लेकिन असली कमाल लो-लाइट विजन में है – नाइट ड्राइविंग में भी डिटेल्स शार्प और क्लियर दिखती हैं, जैसे नंबर प्लेट्स और साइन बोर्ड्स. हैलो रिडक्शन फीचर हेडलाइट्स की चकाचौंध को कम करता है. G-सेंसर इमरजेंसी रिकॉर्डिंग को एक्टिवेट करता है, जो एक्सीडेंट के समय फुटेज सेव करता है. लूप रिकॉर्डिंग 512GB तक माइक्रोSD कार्ड को सपोर्ट करती है, जो स्टोरेज की चिंता खत्म कर देती है. GPS लॉगिंग से लोकेशन, स्पीड और रूट ट्रैक होता है, जो ऐप में मैप के साथ दिखता है. ADAS फीचर्स जैसे लेन डिपार्चर वॉर्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन अलर्ट और स्टॉप-एंड-गो अलर्ट ड्राइविंग को सेफ बनाते हैं. पार्किंग मोड टाइमलैप्स रिकॉर्डिंग के लिए हार्डवायर किट (अलग से खरीदना पड़ता है) की जरूरत है, जो 24/7 मॉनिटरिंग देता है.

ऐप और कनेक्टिविटी फ्री 

पायनियर ड्राइव रिकॉर्डर ऐप Wi-Fi के जरिए कनेक्ट होता है. इससे लाइव व्यू, फुटेज डाउनलोड, सेटिंग्स चेंज और इवेंट रिव्यू आसान है. इंटरफेस सिंपल है, लेकिन कभी-कभी कनेक्शन ड्रॉप होता है.

निष्कर्ष 

अगर आप रात के समय बेहतरीन व्यू चाहते हैं तो इसपर पैसे लगाना आपके लिए सही रह सकता है. बजट के हिसाब से इसके फीचर्स आपको काफी पसंद आएंगे और इसका प्रदर्शन भी बेहतर है. 

TAGS

Dash Camera

