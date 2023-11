अमेरिका में Tesla फैक्ट्री देखने पहुंचे पीयूष गोयल; फिर दिया ये बयान, एलन मस्क का भी आया जवाब

Piyush Goyal Visit Tesla Factory: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिकी की चार दिवसीय यात्रा पर हैं. यहां उन्होंने कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौरा किया और कहा कि कंपनी भारत से अपने व्हीकल कम्पोनेंट्स के आयात को दोगुना करेगी. गोयल ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौरा किया. प्रतिभाशाली भारतीय इंजीनियर और वित्त पेशेवरों को वरिष्ठ पदों पर काम करते हुए तथा मोटर वाहन की दुनिया में बदलाव के लिए टेस्ला के योगदान को देखकर बेहद खुशी हुई.’’

उन्होंने कहा, ‘‘टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) आपूर्ति श्रृंखला में भारत के वाहन उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के बढ़ते योगदान को देखकर भी गर्व है. यह भारत से अपने कम्पोनेंट्स के आयात को दोगुना करने की राह पर है. एलन मस्क की कमी खली उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.’’

Extremely delighted to see talented Indian engineers & finance professionals working at Senior positions and contributing to Tesla’s remarkable journey to transform mobility.

Visited @Tesla ’s state of the art manufacturing facility at Fremont, California.

मंत्री की बात का जवाब देते हुए मस्क ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘आपका टेस्ला आना सम्मान की बात है. आज कैलिफोर्निया की यात्रा नहीं कर पाने के लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं भविष्य में आपसे मिलने को उत्सुक हूं.’’

It was an honor to have you visit Tesla!

My apologies for not being able to travel to California today, but I look forward to meeting at a future date.

— Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2023