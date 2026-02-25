कार को आग का गोला बना देगी 20 रुपये की वॉटर बॉटल, आप भी सीट पर यूं हीं रख देते हैं तो हो जाएं सावधान

Car Catch Fire with Water Bottle: अगर आप अपनी कार को आग का गोला बनने से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक बड़ी गलती से बचने की जरूरत है. आमतौर पर जब लोग ड्राइविंग करते हैं तो अपने साथ एक पानी की बॉटल जरूर कैरी करते हैं. कई बार लोग अपनी पानी की बॉटल को सीट पर ही रखकर भूल जाते हैं. कुछ लोगों को ये चीज बेहद ही आम लग सकती है, हलांकि छोटी सी नजर आने वाली चीज कब आपकी लाखों की कार को आग का गोला बना देगी, आपको पता भी नहीं चल पाएगा. अगर आप भी इसके पीछे का कारण नहीं जानते हैं तो आज हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताने जा रहे हैं.

आखिर क्या है बॉटल से आग लगने की वजह

जब आप कार की सीट पर पानी की बोतल छोड़ते हैं, खासकर प्लास्टिक की बोतल, तो यह धूप के संपर्क में आने पर एक लेंस की तरह काम कर सकती है. सूर्य की किरणें इस बोतल से गुजरने पर केंद्रित हो सकती हैं, जिससे इतनी गर्मी पैदा हो सकती है कि आग लग जाए.

यह घटना अधिक संभावना तब बन जाती है जब:

बोतल पारदर्शी प्लास्टिक की हो: पारदर्शी बोतलें सूरज की रोशनी को लेंस की तरह फोकस करती हैं.

बोतल में पानी हो: पानी प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे एक बिंदु पर गर्मी बढ़ सकती है.

धूप सीधी बोतल पर पड़ रही हो: सीधी धूप में बोतल छोड़ने पर यह घटना अधिक होती है.

हालांकि, यह घटना बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। इस समस्या से बचने के लिए, आप कार में पानी की बोतल को सीट पर खुली जगह में न रखें. इसे ऐसी जगह पर रखें जहां सीधी धूप न पड़े, जैसे कि ग्लव बॉक्स में, या पानी की बोतल को कवर करके रखें. इस तरह के छोटे-छोटे उपाय आपको और आपकी कार को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं.