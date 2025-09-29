सस्ती हुई Maruti S-Presso! ₹61,000 की बंपर बचत का मौका, पर कैसे?

Maruti S-Presso Offers: अगर आप इस सितंबर 2025 में एक नई और किफायती कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए Maruti Suzuki S-Presso एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है! ये कार अपनी कम कीमत और दमदार फीचर्स के लिए जानी जाती है. सबसे अच्छी बात यह है कि GST में कटौती के बाद यह और भी सस्ती हो गई है, और इस महीने इस पर भारी डिस्काउंट भी मिल रहे हैं.

ऑटोमैटिक (AMT) वेरिएंट पर सबसे ज़्यादा फायदा

अगर आप Maruti S-Presso का पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट खरीदना चाहते हैं, तो यह आपके लिए सबसे फायदेमंद सौदा हो सकता है:

नई कीमत (GST 2.0 के बाद): इस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत ₹4.75 लाख से शुरू होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

अधिकतम बचत: ₹61,000

कैश डिस्काउंट: आपको ₹20,000 का सीधा कैश डिस्काउंट मिलेगा.

एक्सचेंज/स्क्रैपेज ऑफर: आप या तो अपनी पुरानी कार बदलने पर ₹15,000 का एक्सचेंज बोनस ले सकते हैं, या फिर स्क्रैपेज (पुरानी कार को खत्म करने) ऑफर के तहत ₹25,000 की बड़ी बचत कर सकते हैं.

अतिरिक्त छूट: इसके अलावा, आपको ₹10,000 की अतिरिक्त छूट और ₹6,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी मिलेगा.

मैनुअल और CNG वेरिएंट पर कितना डिस्काउंट?

जो ग्राहक Maruti S-Presso का मैनुअल या CNG वेरिएंट खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी शानदार ऑफर्स हैं:

मैनुअल की कीमत: बेस मैनुअल वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत GST 2.0 के बाद ₹3.50 लाख से शुरू होती है.

CNG की कीमत: बेस CNG वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत GST 2.0 के बाद ₹4.62 लाख से शुरू होती है.

अधिकतम बचत: ₹56,000

कैश डिस्काउंट: मैनुअल और CNG दोनों पर ₹20,000 का कैश डिस्काउंट उपलब्ध है.

एक्सचेंज/स्क्रैपेज ऑफर: यहाँ भी आप ₹15,000 का एक्सचेंज बोनस या ₹25,000 का स्क्रैपेज ऑफर चुन सकते हैं.

अन्य लाभ: इस पर ₹5,000 की अतिरिक्त छूट और ₹6,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी मिल रहा है.

इस तरह, सितंबर 2025 में Maruti Suzuki S-Presso खरीदना आपको काफी किफायती पड़ सकता है. ऑटोमैटिक वेरिएंट पर अधिकतम ₹61,000 और मैनुअल/CNG वेरिएंट पर अधिकतम ₹56,000 का फायदा उठाकर आप अपनी जेब पर पड़ने वाले बोझ को काफी कम कर सकते हैं.