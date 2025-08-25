PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की पहली इलेक्ट्रिक SUV E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू, जानें कब होगी लॉन्च

Maruti E Vitara: मारुति सुजुकी अपनी नई गाड़ी Maruti E Vitara के प्रोडक्शन को कल लॉन्च करने जा रही है. कंपनी की इस गाड़ी को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे.आइए जानते हैं इस कार के बारे में.
Trending Photos
PM Modi Launch To Maruti e Vitara: देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में मारुति सुजुकी का नाम आता है. कंपनी जल्द ही अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार E Vitara को लॉन्च कर सकती है. हालांकि, 26 अगस्त 2025 को पीएम मोदी मारुति सुजुकी E Vitara को हरी झंडी दिखाएंगे. आइए जानते हैं कि इस बारे में सरकार की ओर से क्या जानकारी दी गई है और E Vitara कब तक लॉन्च हो सकती है.
प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार गुजरात के हंसलपुर प्लांट का दौरा करेंगे और मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी Maruti E Vitara के प्रोडक्शन लाइन को हरी झंडी दिखाएंगे. आपको बता दें कि इसकी जानकारी सरकार की ओर से औपचारिक तौर पर दी गई है. दरअसल, एक बयान जारी कर बताया गया है कि कल यानी 26 अगस्त 2025 को पीएम मोदी अहमदाबाद के हंसलपुर में मौजूद सुजुकी मोटर प्लांट में दो ऐतिहासिक कार्यों का उद्घाटन करेंगे. पहला हरित परिवहन के वैश्विक केंद्र के रूप में तो दूसरा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रति पीएम मोदी का संकल्प है.
मारुति की इस मेड इन इंडिया कार का निर्यात यूरोप और जापान जैसे 100 से अधिक देशों में किया जाएगा. दरअसल इस E Vitara में जो बैटरी इंस्टॉल की जाएगी उसका 80% हिस्सा भारत में ही तैयार किया जाएगा.
यह भी पढ़ें: Mahindra की इस कार पर मिल रहा है ₹1.39 लाख का फायदा, जानें फीचर्स और कीमत
इस कार में 360 डिग्री कैमरा, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, लेवल 2 ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और ABS जैसे दमदार फीचर्स दिए जाएंगे. कार में पैसेंजर की सेफ्टी के लिए 7 एयरबैग्स स्टैंडर्ड हो सकते हैं. इस कार में 49 kWh पैक के साथ 61 kWh की दमदार बैटरी दी जा सकती है, जो फुल चार्ज होने पर लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है.
मारुति E Vitara के प्रोडक्शन को पीएम मोदी कल यानी 26 अगस्त को हरी झंडी दिखाएंगे और कुछ समय बाद इस एसयूवी का दुनियाभर में निर्यात किया जाएगा. आपको बता दें कि कुछ महीनों में इस एसयूवी E Vitara को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक कोई लॉन्च डेट फिक्स नहीं की है